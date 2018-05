Kolumnit

Miten espressokone toimii?

Latasin viime viikolla kännykällä kuvaamani videon nettiin, jotta ystäväni voi ladata sen omalle koneelleen. Olen myös tankannut autoa ja ajanut sillä Helsingistä Tampereelle, porannut porakoneella ruuvin seinään ja ripustanut siihen taulun.Yhdistävä tekijä näissä esimerkeissä on, että pystyn täysin käyttämään edellä mainittuja työkaluja, vaikka minulla ei ole käsitystä siitä, miten ne todellisuudessa toimivat. Tosin tämä ei ole täysin totta, sillä todellisuudessa en osaa käyttää porakonetta.Kuitenkin moni arkinen asia, kuten HBO Nordic, sähköposti tai espressokone jäisi minulta käyttämättä, mikäli käyttöön vaadittaisiin perusteltua tietoa siitä, miten asiat oikeasti toimivat. Sähköpostin käyttöön riittää se, että joku on kertonut minulle sen toimivan. Tätä tukee havaintoni siitä, että lähetetty viesti saapuu vastaanottajalle.Toisin sanoen: Tiedän asioiden toimivan, mutta jos minun pitäisi perustella, mihin tietoni perustuu, olisin pulassa. Joutuisin myöntämään, että tietoni perustuu lähinnä uskoon siitä, että ”jokin” mekanismi saa asiat toimimaan.Tieto-oppiin perehtyneet filosofit ovat vuosituhansia kysyneet, miten voimme perustella tietämisen? Millä perusteella meillä on oikeus uskoa johonkin? Niin sanotun negatiivisen koherentismin kannattajien mukaan mikä tahansa uskomus on oikeutettu, jos meillä ei ole perustetta sitä vastaan. Ihmisen ei kannata yrittää muistaa perusteita, vaan pelkästään uskomuksia.Pari vuotta sitten media otsikoi kristillisdemokraattien johtoon nousseen Sari Essayahin uskovan Raamatun luomiskertomukseen. Missä tässä on ongelma? Väitän, että evoluutioteoriaan uskominen olisi yhtä ongelmallista tai jopa ongelmallisempaa. Eikö tieteessä ole kyse tiedosta eikä uskosta? Vai kuinka moni meistä oikeasti tietää, miten ihmisen evoluutio on todellisuudessa tapahtunut?