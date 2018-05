Kolumnit

On ihan hyvä, ettei aina heti tiedä, mitä elämältään haluaa

Miksi suunta pitää aina olla tiedossa? Seksuaalisuus, koulutus, ura, lapsia vai ei. Kaikki pitää tietää mahdollisimman pian. Jo pieniltä lapsilta aletaan kysyä elämän suuntaa. Mikä sinusta tulee isona? Se on kysymys, joka seuraa jokaista lapsuudesta aikuisuuteen.Arvioidaan seksuaalisuutta: ”Onkohan tuo Timppa homoseksuaali, kun se haluaa leikkiä vain barbeilla?”Sitten koulussa arvioidaan, missä kukakin on hyvä. Millainen työ kenellekin sopisi. Ja kun nämä elämän ehkä vaikeimmassa iässä olevat ihmiset ovat muutenkin tunteiden, järjen ja tiedon sekasotkussa, laitetaan heidät valitsemaan urapolku.Vanhemmat muistuttelevat teinejä siitä, miten heiltä pienenä kysyttiin, mikä heistä tulee isona. Vastaus oli useimmiten poliisi tai prinsessa. Silloin hymyiltiin ja toivottiin salaa, että he oikeasti valitsevat jonkin arvokkaan ja tärkeän työn.Lopulta selviät teini-iän myrskyistä ja aikuistut. Löydät itsellesi kumppanin, olet hankkinut koulutuksen ja työpaikan, mutta mikä onkaan seuraava askel. Lapset! Kaikki alkavat pohtia, aiotteko tehdä vauvan. Tähän elämää pysyvästi muuttavaan kysymykseenkin täytyisi olla vastaus heti tiedossa.Entä jos kenelläkään ei olisi kiire tietää, mitä elämältä haluaa. Mitä jos rauhassa tutkisi kaikki vaihtoehdot, mitä elämällä on antaa. Ei kiirehtisi elämää mullistavissa päätöksissä vaan pysähtyisi hetkeksi nauttimaan elämästä sellaisena kuin se on. Antaisi elämän viedä eteenpäin.On ihan okei, jos ei aina tiedä mitä seuraavaksi haluaa. Toisinaan voi heittäytyä, eikä suunnitella elämää aina kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.