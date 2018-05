Kolumnit

Haisevat, tuoksuvat tai lemuavat lähimmäiset ovat allergisen painajaisia

Pahin siitepölyaika on nyt alkanut. Meille allergisille tämä on haasteellista, ulkoilla kannattaa sateen jälkeen. Lääkitys on pitänyt aloittaa ajoissa, että oireet pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.Astmaa minulla ei ole todettu, mutta muutamia vuosia olen oirehtinut muulloinkin kuin siitepölyn aikaan. Joitakin koirarotuja en enää siedä. Maalattuun huoneistoon en voi astua. Ensimmäistä kertaa viime jouluna hajuton joulutähtikin oli liikaa. Siitä kun lähtee maitiaisnestettä.Silmiä alkaa kirvellä. Hengittäessä pistää sisuksissa. Eri maut tuntuvat suussa. Kaulan limakalvot turpoavat. Korvatkin alkavat mennä tukkoon. Vatsaa kipristää. Elimistössä alkaa erittyä limaa, joka haluaa sieltä myös pois. Nenä menee tukkoon.Samoja oireita alkaa tulla, kun bussissa joku tupakoitsija istahtaa lähettyville. Hajuvesi on kuin tyrmäystippa, joka lamauttaa.Olen oppinut hakeutumaan bussin takapenkille, koska silloin kukaan ei voi istua taakseni. Aina se ei kuitenkaan onnistu. Ja lähettyville voi istahtaa joku haiseva, tuoksuva tai lemuava lähimmäinen. Koska en halua tunneiksi silmien kirvelyä ja päänsärkyä, joskus täytyy poistua bussista kesken matkan. Onneksi busseja kulkee melko usein.Kiitos kun et tupruttele bussikatoksissa. Kiitos kun et tumppaa hetkeä ennen julkiseen liikennevälineeseen astumista.Kiitos jokaiselle luomu- ja sähkötupakoitsijalle, jos et tuki savulla ja hajulla kulkuväylää julkisiin tiloihin. Kiitos kun et astu haisevana tai tuoksuvana julkisiin tiloihin. Kiitos, jos et lisää hajuvettä julkisessa toiletissa.Kiitos kaikille, jotka helpotatte meidän allergisten, kemikaali- ja tuoksuyliherkkien elämää. En tahtoisi eristäytyä edes pahimpaan katu- ja siitepölyaikaan, jolloin jokainen lisätuoksu on lisähaaste elää ihmisten keskellä.