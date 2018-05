Kolumnit

Kokoomus uskoo hyvin rationaaliseen ihmiseen – ja siinä logiikka ontuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikoksista on rangaistava ankarammin, mutta niiden ehkäisystä voi laistaa. Kuulostaa epäloogiselta, mutta juuri näin kokoomus tuntuu linjaavan.Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) vaati (HS 12.5.) kovempia tuomioita, koska rangaistuksen pitää tuntua.Tähän asti suomalaisessa rangaistuskäytännössä on painotettu tuomitun kuntouttamista yhteiskuntakelpoiseksi, mutta Häkkäsen mielestä rangaistuksen tärkein tehtävä on sovittaa rikos yhteiskunnan silmissä riittävän ankarasti.Häkkänen haluaa koventaa rangaistuksia varsinkin seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, jotta rangaistusjärjestelmä pitäisi nykyistä tehokkaammin yhteiskunnan pelisäännöt voimassa. Näinä sarjakuristajan aikoina oikeusministerin näkökulma on ymmärrettävä. Jotain tarttis tehdä, ettei yhteiskunta vaikuttaisi näin aseettomalta väkivaltaisen ihmisen edessä.Samaan aikaan kokoomuksen puoluehallitus vaatii Alkon monopolin purkamista alkoholin saatavuuden helpottamiseksi. Jokaisella pitää olla vapaus kuluttaa mitä haluaa ilman, että systeemi holhoaa, mutta jos rikkoo sääntöjä, siitä tulee kunnon rangaistus. Kokoomuksen logiikan ainoa ongelma on se, että valtaosa väkivalta- ja seksuaalirikoksista tehdään humalassa.Puolue tuntuu uskovan hyvin rationaaliseen yksilöön. Vaikka alkoholia saisi entistä helpommin ja halvemmalla, tämä tyyppi ei joisi sitä liikaa. Mutta uskooko puolue tosiaan, että jos tämä superihminen riipaisee kunnon juoppohullukännit, hän pitää rangaistusasteikon mielessään ja punnitsee sen pohjalta analyyttisesti, kannattaako nakkikioskilla hyökätä jonkun kimppuun vai ei? Ei usko.Häkkänenkin myöntää, ettei rangaistusten koventaminen tehoa känniväkivaltaan. Siihen tehoaisi vain juomisen vähentäminen. Sen kokoomus toki tietää muttei taida välittää.