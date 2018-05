Kolumnit

Vuosikymmeniä tuttu maisema Koivuhovissa muuttui, kun lähimetsikkö sai kaatokäskyn

Luonto on meissä läsnä ja vaikuttaa meihin voimakkaasti, vaikka emme sitä aina tietoisesti tule ajatelleeksi. Vaan tarvitaan ehkä radikaali muutos ympäristössä, että tajuaa luonnon merkityksen syvemmin.Näin tapahtui minulle, kun viime viikolla poistuin junasta ja näin, että metsikkö Koivuhovin aseman luona oli kaadettu tulevan rakennusprojektin takia. Olen kulkenut vuosikymmeniä samalta asemalta junaan, enkä voinut uskoa silmiäni, että kaunis metsikkö oli pistetty maan tasalle.Olen vuosien kuluessa usein seissyt asemalla ja odottanut junaa – linnut ovat keväällä laulaneet lujaa korvaani ja pensaat ja puut ovat varjostaneet sopivasti helteellä, jotta olen voinut seistä viileässä varjossa, kunnes juna saapuu. Nyt koko paikka on raivattu puista ja pensaista, eikä varjoa näy missään.Minun on vaikea käsittää, että luonnolla ei ole itseisarvoa eikä merkitystä lähialueen asukkaille. Arvelen, että lähialueen asukkaille sen metsikön hävittäminen on tuntunut pahalta. Minusta ainakin, siksi kirjoitan.Miksi metsikkö piti tuhota ja miksi talot pitää rakentaa aivan junaradan viereen? Mikä arvo on luonnolla, euroissa? Eikö metsiköllä ollut mitään arvoa rakennuttajien suunnitelmissa?Koivuhovin aseman maiseman muutos on häkellyttävä. En ole toipunut vieläkään ja mielessäni pyörivät vain mielikuvat entisestä.Eikö asuntoalueiden ennakkosuunnittelussa tulisi huomioida myös ympäröivä luonto? Luonto, joka on ollut siinä jo ennestään vuosikymmeniä ja saattaa merkitä alueen asukkaille paljonkin heidän hyvinvointinsa kannalta.Kysyttiinkö kansalaisten mielipidettä?Yritän nyt välttää menemästä Koivuhovin asemalle.