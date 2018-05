Kolumnit

Norjalaisesta liikenteestä nauttivat keuhkot ja korvat

Posotimme viikonloppuna moottoritietä Oslosta kohti etelää. Jonkin aikaa ajettuamme takapenkiltä kuului huomio: ”Täällä melkein kaikilla on samanlainen auto kuin meillä.” Ja toden totta, pieniä Nissan Leafeja ja muita sähköautoja putkahteli eteen harva se liittymä.Huoltoasemallakin niitä lepäili latureissa liuta.Olen ajanut sähköllä nyt parisen vuotta. Kotimaassa lajitovereita näkyy Norjaan verrattuna harvakseltaan. Eikä ihme. Norjassa sähköautoja on asukaslukuun nähden eniten maailmassa. Viime vuonna yli puolet siellä myydyistä uusista autoista oli sähkö- tai hybridiautoja.Huimiin lukuihin ovat syynä etuudet. Sähköautoilija parkkeeraa ilmaiseksi ja ajaa bussikaistaa. Verohelpotusten ansiosta superökyauto Teslakin on Norjassa vain tavallinen ökyauto. Nissaneista puhumattakaan.Äkkiseltään ajattelisikin juuri rahan olevan syy siihen, miksi meillä liikenteessä on vaivaiset 1 600 sähköautoa. (Pienemmässä Norjassa niitä on 14 0000!) Satunnainen sähköautoilija ei kuitenkaan törmää niinkään hintakysymyksiin. Itseltäni udellaan useimmin akun kantomatkaa ja sitä, riittääkö löpö Keravalle, Lappiin, Kiinaan tai Kuuhun.Vastaus joka kohtaan on tietenkin kyllä. Kunhan pikalatausasemia riittää, sähköautolla ajaa minne vain.Todellisuudessa suurin osa päivittäisestä ajosta on kuitenkin sellaista, että auton lataaminen yön yli riittää mainiosti. Työmatkaa, lasten harrastuksia ja kauppaahan se yleensä on, ei mitään Dakar-rallia. Toki mökkireissulla jännittäisi vähemmän, jos latausasemia olisi tiuhempaan.Pakokaasuttomien ja äänettömien autojen lisääntyminen tekisi hyvää Helsingille. Vaikka pääsyy sähköautoiluuni on ilmastonmuutoksen ehkäisy, vaikuttaisivat parempi ilmanlaatu ja hiljaiset moottoritiet kaupunkilaisten elämään ihan akuutistikin.