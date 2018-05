Kolumnit

Yritin kerrankin kirjoittaa asiaa Facebookissa

Päätin kirjoittaa kerrankin Facebook-päivityksen, jossa on asiaa. Siis muuta kuin kivoja lomakuvia tai hassuja arjen sattumuksia. Ilmoitin, että harkitsen alustalta lähtemistä.Kuulin jo kuvitteellisen oven paukahtavan perässäni ja sen takana ikävöivät tuttavat. En avautunut tietoturva-asioista tai julkistanut someriippuvuuttani. Olin pahoillani siitä, että provosoidun mukaan väittelyihin. Vältän niitä, sillä virtuaalisesti on haastavaa kertoa ja ymmärtää asioita ilman liikaa tulkintaa. Tarkoitan monimutkaisia asioita, joka eivät liity vain itseen, kuten politiikka tai maailmankatsomus.Kuten esimerkiksi Euroviisut voittanut maa ja voiton boikotoiminen ihmisoikeuksien vuoksi. Minun on helppo samastua tunteella kaikenlaisiin syrjintää koskeviin teemoihin. Olen suorastaan yliherkkä näissä asioissa. Olen kuitenkin ottanut tavaksi yrittää löytää asioihin erilaisia kulmia.Osallistuin tuttavan seinällä ensin kepeään sävyyn hymiöiden kera, etten tulisi ymmärretyksi väärin. Ongelma ei kuitenkaan ollut sävyssäni. Rivien välistä paistoi se, että tulokulmani asiaan oli epätoivottu. Tai siten asian omalla ruudullani tulkitsin. Tietovirrassa on liian iso houkutus piirtää ihmiset, itsensä mukaan lukien, jotakin agendaa tai ideologiaa ilmentäviksi tyypeiksi. Naamakirjassa ei useimmiten olla kasvottomia. Näemme kuvan, jonka ihminen itsestään jakaa. Tulkitsemme loput.Tietenkin itsellänikin on kirjoittaessani agenda. Toivon, että ihmisoikeuksista ja taiteen sekä viihteen politisoinnista puhutaan enemmän ja monin äänin. On mainiota verkostoitua ja luoda yhteyksiä samoin ajattelevien kanssa.Yritän itse siirtää politiikkaa sivuavia keskusteluja muihin yhteyksiin. En siis julkaissut päivitystä. En myöskään poistunut Facebookista.