Keskustelujen päätarkoitus tuntuu olevan toisen typeryyden osoittaminen

Eilispäivänä kävelin bussipysäkkiä kohti ja ohittaessani pari nuorta kundia kuulin katkelman heidän keskustelustaan. Päiväkeskustelun aiheena oli viime päivinä uutisaikaa saanut Iranin ja Israelin välinen jännittynyt tilanne.Kuultuani toisen keskustelun osapuolen faktapohjaltaan kovin hataran ja uhkakuvia maalailevan kommentin aiheesta kohautin olkapäitäni naurahtaen heidän hölmöille jutuilleen. Välittömästi reaktioni jälkeen pysähdyin kuitenkin pohtimaan, että mikä minä olen tuomitsemaan toisten keskustelua hölmöksi? Etenkin kun olin kuullut ainoastaan yhden irrallisen letkautuksen.Tuntuukin siltä, että nykypäivänä usein syöksytään suin päin tuomitsemaan ihmisten puheita tai jopa ihmisiä itseään vain irrallisten keskustelunpätkien pohjalta. Etenkin sosiaalinen media näyttää edistävän sellaista ajattelumallia, että jonkin irrallisen kommentin tai lauseen perusteella leimasin heilahtaa otsalle ja puhujan asenne tai luonne on luokiteltu ennen kuin keskustelu on alkanutkaan.Kaikille on varmasti vanhastaan tuttu sanonta ensivaikutelman tärkeydestä. On silti sääli huomata, kuinka tuo heppoisesti heilahtava leimasin muuttaa kovin usein alkuperäisen, mahdollisesti rakentavan keskustelun väittelyksi osapuolten luonteenpiirteistä. Tällöin potentiaalisesti hedelmällinenkin keskustelu taantuu turhanpäiväiseksi mielen pahoittamiseksi ja nahisteluksi.Mitä jos lähtötilanne olisikin myönteinen asenne keskustelukumppania kohtaan, sen sijaan että pyritään osoittamaan toisen virheet tai typeryys. Itse aion vastaisuudessa aloittaa tai kommentoida keskustelua sillä mielellä, että: ”hei, nyt autetaan toisiamme ymmärtämään jotain uutta, rakentavaa ja hedelmällistä tästä aiheesta”.Toivotankin kaikki tervetulleiksi keskustelemaan mistä vain aiheesta ja ennakkoluuloitta.