MM-kisat olivat huikeat, mutta osa katsojista jäi träppiin

Jääkiekon MM-kisat saatiin päätökseen ja kansa jäi ihmettelemään, miten huippumaita pessyt Leijonat otti heti perään pataan kakkoskategorian pikkumailta. ”Kansalla” tarkoitan tässä tietysti sitä keskimäärin kahta ja puolta miljoonaa suomalaista, jotka tv-ruudun eteen tänäkin keväänä kokoontuivat. Enemmänkin voisi toki olla.Eräs lajiin vihkiytymätön ystäväni oli tänä keväänä poikkeuksellisesti vilkaissut Suomen peliä. Hän kertoi pudonneensa kyydistä jo ensimmäisellä erätauolla, eli siinä vaiheessa, kun puheenvuoro siirrettiin Pasilan kisastudion asiantuntijoille.Niinpä. Siellä puhutaan viivelähdöstä, geeämmistä, ripareille ajamisesta, sekä takakarvauksesta ja träpistä. Yleensä lajia hieman seuraava voi asiayhteydestä päätellä mistä on puhe ja mitä tarkoitetaan. Mutta, kuvitelkaa itsenne sellaisen ihmisen asemaan, joka ei ole katsonut ainoatakaan jääkiekko-ottelua. Ystäväni ei ollut ymmärtänyt sanaakaan.Mutta, mitä väliä sillä on? Eiväthän kaikki ymmärrä esimerkiksi kympin uutisten taloussanastoakaan.Asiaa voisi miettiä ohjelman tarjoajan näkökulmasta. Kuvitelkaa itsenne yksityisen televisioyhtiön pomon asemaan. Olet juuri sijoittanut jo valmiiksi kortilla olevaa mediarahaa valtakunnan seuratuimpaan jokavuotiseen urheilutapahtumaan. Kisojen huippuhetket selostaa Suomen tunnetuin sinivalkoinen ääni, ja lähetysten katsojamäärät lasketaan miljoonissa. Päälähetykset on suunnattu maksukanaville, mutta Suomen ottelut näytetään myös ilmaiskanavilla. Ne voisivat toimia sisäänheittolähetyksinä, joilla houkutellaan ihmisiä maksukanavien tilaajiksi. Myös sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat lajia keskivertoa huonommin.Väitän, ettei nykyinen jääkiekkojargon tavoita uusia potentiaalisia leijonafaneja parhaalla mahdollisella tavalla.