Kolumnit

Dna-testi paljasti totuuden suvun vaalitusta legendasta – vai paljastiko?

Monella suvulla on perimätietona kulkevat tarinansa, jotka vuosien saatossa vakiintuvat osaksi suvun legendaa. Omassa suvussani yksi tällaisista kertomuksista on ollut saaga espanjalaisesta munkista.Muistan ensimmäisen kerran kuulleeni asiasta varhaisteininä: että joku Ahvenanmaalla asuneista isänisäni esiäideistä olisi ajautunut turhan läheisiin väleihin paikkakunnalle kristinuskoa levittämään tulleen espanjalaisen munkin kanssa – kauaskantoisin seurauksin.Tarinan mukaan olen siis suoraan alenevassa polvessa espanjalaisen munkin jälkeläinen. Näillä leveysasteilla perin harvinaista - ja varsinainen hihaässä, kun illanistujaisissa on alettu kilpailla sukujuurilla. Kaukaisten sukulaisten eksoottiset piirteet ovat tukeneet tarua, joten mikäs on ollut uskoessa.Vieraillessani kesällä 1990 Ahvenanmaalla kävin jopa tutkailemassa Getan kirkon hautakiviä, espanjalaisia nimiä etsien. Arvatkaa löysinkö, no en.Onneksi apuun on sittemmin tullut tiede, tarkemmin sanottuna dna-testit, joiden avulla kuka vain voi selvittää omaa etnistä taustaansa. Jännityksellä siis lähetin kaksi kuukautta sitten isäni dna-näytteen Yhdysvaltoihin tutkittavaksi.Tulokset olivat tylyt. Isäni etninen tausta on 64,1 % suomalainen, 30,6 % skandinaavi, 2,7 % keskiaasialainen ja 2,6 % baltti. Se siis siitä iberialaisuudesta.Tulos otettiin tyrmistyneenä vastaan suvun lähipiirissä. Modernista geeniteknologiasta tulikin ilonpilaaja. Rakkaudella vaalittu myytti espanjalaisesta munkista murskaantui kerralla. Syytä luonnonkihariin hiuksiin ja komeisiin kolviin olisi etsittävä muualta. Sitten joku keksi.”Entäs jos munkki ei ollutkaan perimältään espanjalainen, tuli vain sieltä. Ja olikin oikeasti keskiaasialainen, se munkki.”Niinhän sen täytyy olla. Kuka näistä tietää. Legenda munkista eläköön jatkossakin.