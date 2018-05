Kolumnit

Kevätkirkko tuntuu tragikoomiselta tapahtumalta

Kaverin lapsi oli saanut kevätkirkosta Wilma-merkinnän, ”hölisi jatkuvasti”. Kun isä kysyi syytä, lapsi vastasi, että siellä oli niin tylsää. Tämä on kirkolle todella huono uutinen.Nykylapsilla on käsittääkseni koulussa yleensä ihan kivaa. Kevätkirkko on siis todennäköisesti yksi vuoden tylsimmistä hetkistä. Se on myös joulukirkon lisäksi ainoa kerta vuodessa, kun seurakunta pääsee esittelemään itseään koululaisille.Kirkkoa syytetään kaikkien mielistelystä, mutta lasten jumalanpalvelusten kohdalla se on pitänyt linjansa. Kaikki muu lasten elämässä on muuttunut hauskemmaksi, mutta kirkkoon voi luottaa. Siellä on edelleen yhtä ikävää kuin vanhempien nuoruudessa.Muissa lasten sieluista kamppailevissa organisaatioissa asiat tehdään hieman toisin. Harrastuksissa valmentajat miettivät nykyään päänsä puhki, milloin lapsella on oikea herkkyyskausi tietyn taidon omaksumiseen, ja miten uutta voisi opettaa leikin kautta, jotta lapset viihtyisivät. Mutta kirkossa istutaan edelleen kovalla penkillä hiljaa, paitsi silloin kun lauletaan virsiä. Se on suunnilleen yhtä fiksu veto kuin, jos laittaisi 7-vuotiaat lätkäjunnut maanista vaihetta elävän Raimo Summasen valmennukseen.Kevätkirkon konsepti on toki täysin oikea, jos kokee kirkon kuten miljoonat ihmiset, eli instituutiona, jonka tarkoituksena on tehdä elämästä mahdollisimman tylsää. Mutta jos uskoo, että kristinuskon sanomasta voi saada paremmat kiksit kuin heroiinista, kevätkirkko tuntuu tragikoomiselta tapahtumalta.Vai tarkoittiko Jeesus sanoessaan ”joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, se ei sinne pääse”, että sisälle pääsee vain istumalla kiltisti hiljaa paikallaan.