Kolumnit

Jakomäki on salainen helmi, josta ei puutu kuin Alko

Jakomäki eli Jakis. Puoli tuntia Rautatientorilta bussilla ja on kohteessa. Helsingin salainen helmi.Kyllä, Jakomäki kuuluu Helsinkiin. Moni on saattanut matkalla Ikeaan miettiä, että mikähän betonihelvetti tuokin on. Harva on oikeasti käynyt, sitäkin useammalla on silti joku mielipide.Naapurit tervehtivät toisiaan, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Tekevät myös kiljua kellarissa, mutta hei, tervehtivät. Eivät varasta toistensa hävinneitä kännyköitä, vaan jättävät lapun roskiksen oveen. Kiitos vielä siitä!Sunnuntaisin voi vaappua Fazerin brunssille syömään Sacher-kakkua sen jälkeen, kun on lauantain viettänyt ostarin terdellä ruokakassiinsa oksentavan Pirkon kanssa. Tositarina!Jakis on kaunis, kallioinen, luonnon ympäröimä keidas. Linnunlaulua on tosin Lahdentien melun yli vaikeaa kuulla. Yksi naapuri kertoi nähneensä aamulenkillä pusikossa valkohäntäpeuran. Tämä saattaa olla myytti.Kukaan ei ole tehnyt lauluja Jakomäen pitkospuista, mutta sellaiset on olemassa! Ja vieläpä ihan somat. Jos hiekkakuopilta syyhyn saaminen ei kiinnosta, niin uusittu uimahalli on ihan kiva. Tiistaisin hallilla on vain naisten uintivuoro, ainoa päivä viikossa, kun altaassa on ruuhkaa.Pizzaveljiltä saa viikonloppuisin kotiinkuljetetut pitsat aamuviiteen asti. Ja kyllä ne kuljettavat kotiin muulloinkin. Omien sanojensa mukaan niillä ei ole elämää.Tompan kauppa oli vuoden 2017 K-supermarket. Sieltä saa halpoja kukkia. Kaikkien tulisi tietää tämä.Jakiksesta löytyy edellämainittujen lisäksi kaikki muutkin tarvittavat palvelut, paitsi Alko. Monen mielestä se on vähän valitettavaa.Aurinko nousee ja laskee niin kuin kaikkialla muuallakin, mutta Jakomäessä on sitä jotain.