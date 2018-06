Kolumnit

Mopoista on tullut harvinainen näky

Helsingin kantakaupungissa saa käyskennellä hyvän tovin, ennen kuin näkee ensimmäisen mopon. Ne puuttuvat katukuvasta käytännössä täysin, vaikka Keski-Euroopassa on viitteitä, että mopoilusta olisi kehittymässä kelvollinen liikkumisen muoto pyöräilyn ja julkisten rinnalle.Ei mopoilu mistään suursuosiosta nauti, mutta esimerkiksi Lontoossa ja Berliinissä saattaa nähdä pukupukeisia mopoilijoita työmatkaliikenteessä. Aivan omassa luokassaan ovat luonnollisesti Aasian maat. Muistan, kuinka esimerkiksi Taiwanissa mopot olivat kuin kaupungit vallannut muurahaislauma.Ainakin Suomessa mopoilu on yhä käytännössä 15–17-vuotiaiden huvia, minkä näkee muun muassa mopojen määrän kehityksestä. Vuonna 2014 Helsingissä oli liikennekäytössä 8 600 mopoa, mutta nyt määrä on pienentynyt 5 800:aan. Mopokortin saamista on takavuosina hankaloitettu, joten yhä useampi hankkii ajokortin vasta henkilöautoilua varten – jos hankkii ajokorttia laisinkaan.Minkä vuoksi mopoja ei ole enempää? Mopothan ovat halpoja ostaa ja ylläpitää, ja keskipitkillä kaupunkimatkoilla sekä mäkisessä ympäristössä on helppo kuvitella ne polkupyörää näppärämmiksi liikkumisen välineiksi.Syitä aikuisten mopoinnostuksen puutteeseen on tietysti paljon: Helsingissä ilmasto ei kannusta ympärivuotiseen mopoiluun, täkäläisillä härveleillä pääsee korkeintaan viittäkymppiä alamäkeen, pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne on verrattain toimivaa ja pyöräilyä avitetaan enemmän kuin ikinä. Mopo sopii siis yhä parhaiten lähinnä lähiönuorten pendelöintiin harrastuspaikalle.HSL:n vuonna 2012 tekemän liikkumistutkimuksen mukaan alle prosentti Helsingin matkoista tehtiin mopoilla. Jatkotutkimus on paraikaa käynnissä, ja sen tuloksia julkaistaneen ensi vuonna. Yhden tuloksen voi kuitenkin päätellä: mopoilu ei ole lyönyt läpi vieläkään.