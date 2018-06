Kolumnit

Meitä introverttejä pidetään aina hapannaamoina ja ilkeinä

Olen seurannut Vain elämää -ohjelmaa Nelosella tiiviisti joka kausi, mutta yhtään kokonaista jaksoa en ole ennen tätä kautta katsonut. Ohjelmassa minua nimittäin kiinnostavat vain ja ainoastaan tuttujen kappaleiden uudelleentulkinnat, jotka on aina saanut katsoa yksittäisinä videoklippeinä internetistä.Tällä kaudella kovasti etukäteen puhuttanut Terhi Kokkosen poistaminen sai minut kuitenkin katsomaan jaksot kokonaisuudessaan. Halusin yrittää ymmärtää, mikä on ajanut kiistatta taitavan tulkitsijan poistamiseen ohjelmasta. Tarkkaillessani Kokkosen ja muiden artistien käyttäytymistä syy ei voisi olla selkeämpi – introverttejä ei yhäkään arvosteta työelämässä.Huolimatta monista viime aikoina julkaistuista “Introvertit ovat työpaikan piilotettu voimavara” -artikkeleista ei tämä vieläkään käytännössä näy juuri muualla kuin IT-alalla. Meitä pidetään hapannaamoina, ilkeinä ja yhteistyökyvyttöminä – erityisesti jos emme työpaikalla suuntaa energiaamme muualle kuin työasioihin. Meitä syytetään siitä, että muille tulee epämukava olo kun emme osallistu yhtä aktiivisesti jutusteluun ymmärtämättä sitä, että olemme keskustelun tärkeimmässä eli kuuntelijan roolissa.Joten sen sijaan, että Kokkonen olisi saanut olla oma itsensä ja tuoda esiin erilaista ihmistyyppiä muuten niin ulospäin suuntautuvassa porukassa, hän sai vain tylysti potkut. Tämä on erityisen surullista kun katsoo, kuinka erinomaisesti hän hoiti työtehtävänsä eli laulamisen. Ohjelma lähettää selkeän viestin siitä, että populaarimusiikkiala on yhä ekstroverttien valtakuntaa, eikä tällaista työpaikkasyrjintää paheksuta juurikaan julkisilla kommenttipalstoilla.Haluan kuitenkin kiittää Vain elämää -ohjelmaa ratkaisustaan, sillä ilman sitä Scandinavian Music Groupin juuri julkaisema introverttien ikioma voimaballadi, Mua ei saa muuttumaan, olisi saattanut jäädä syntymättä.