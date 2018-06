Kolumnit

Kuinka kertoa lapselle kesälomasta?

Oletko jo päättänyt, miten kerrot lapsellesi kesälomasta? HS Metro -lehti selvitti, mistä tässä suomalaisia vuosikymmeniä piinanneessa ilmiössä on oikeasti kyse. Tämä tiedetään:Kesälomalla parisuhde joutuu koville: Haluaisit lukea ja olla rauhassa, mutta mies haluaa urheilla, jälkikasvu puuhamaahan, ja anopin mieliksi pitäisi muutama yö kärvistellä mökillä. Konkreettinen asia onkin, että varaa lomalla ajan loman jälkeiseen terapiaan, neuvoo Väestöliiton psykologi Anna Salmi. (Etelä-Suomen Sanomat, 5.6.2018.)Ja sitten: Elokuussa erotaan eniten ja taustalla on tutkijoiden mukaan usein pieleen mennyt kesäloma. (Helsingin Sanomat, 25.8.2016.) Myös Yle (28.5.2017) tietää kertoa, kuinka avioerohakemuksia jätetään eniten kesä- ja joululomakuukausien jälkeen.Eikä kesälomalla juhli edes sinkku: Yksinäiselle sinkkuihmiselle lähestyvä loma voi tarkoittaa painajaista (ESS 5.6.2018).Alkoholi tappaa todennäköisimmin kesälomalla. Iltalehden (28.6.2012) mukaan alkoholinkäyttö lisääntyy helposti lomalla, jopa huolestuttaviin lukemiin. Juomaputki jää helposti päälle: ”Juominen karkaa käsistä”, ”läheisen juominen huolestuttaa” ja ”henki meinasi mennä”, kertovat Iltalehden lukijat.Äläkä unohda näitä: Punkit pelottavat, mutta tämä on vasta alkua: Kohta niitä on paljon enemmän (Helsingin Sanomat, 4.6.2018). Vältä kesäkilot! Tässä kesän mojovimmat kaloripommit (Iltasanomat, 17.7.2012).Jos olet kuitenkin niin hullu, että jäät kaikesta huolimatta kesälomalle, niin onneksi kesä loppuu aikanaan: ”Melankolia kuuluu syksyyn, mutta milloin alakulosta on syytä huolestua? Testaa, kärsitkö kaamosmasennuksesta (Helsingin Sanomat, 6.9.2016).