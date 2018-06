Kolumnit

Suosituksia lastenohjelmista kaivataan

Entisaikoina oli television katseleminen simppeliä. Se kun vilkaisi lehdestä ohjelmatarjonnan ja avasi töllön. Nykyisin saa tehdä töitä löytääkseen suoratoistopalveluiden rajattomasta valikoimasta mitään katsottavaa.Lastenohjelmien kohdalla runsaudenpula iskee erityisen kipeästi. Lehdissä kirjoitetaan vain harvoin suosituksia lastensarjoista, enkä suoraan sanottuna ole aina edes varma, mitä ohjelmia koululaiseni tabletiltaan katselee.Bongasin vastikään sattumalta Netflixistä Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintyttären. Kyseessä ei ollut mikä tahansa turaus, vaan Naapurini Totorostakin tutun studio Ghiblin tuottama, suomeksi dubattu laatusarja!Oliko lapsi nähnyt sen? No ei tietenkään.Ensivilkaisulla joku mikä lie Ronja ei nimittäin olisi voinut vähempää kiinnostaa ninjoihin ja robotteihin mieltynyttä nuorta henkilöä. Vielä ensimmäisen jakson aikana kuului marinaa. Sitten tarina vei mukanaan ja ahmimme yhdessä kaikki 26 jaksoa.Intouduimme ohjelman ansiosta keskustelemaan luonnon kiertokulusta, moraalista ja monesta muusta tärkeästä teemasta. Sarjan jälkeen lapsi oli niin vaikuttunut, että vaati saada Ronjan myös kirjana.Itseäni Ronja muistutti siitä, etteivät lastenohjelmat ole vain jotain, mikä pitää mukelot kätevästi pois jaloista vaan kulttuurituote, jonka äärellä vanhempi voi olla tukena.Lastenohjelmien ajattelu on itseltäni jäänyt harmillisen usein ainoastaan ikärajafiltterien säätämisen tasolle. Rajoitusten lisäksi voisi useamminkin auttaa lasta löytämään helmiä hutun seasta. Se on vaikeaa aikuiselle, saati lapselle.Eikä haittaisi, jos vanhempien avuksi mediassa käsiteltäisiin lastenohjelmia useammin.