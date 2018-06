Kolumnit

Muutossa huomaa, että iso osa omaisuudesta on sitten kun -tavaraa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asunnosta toiseen muutto on oiva tilaisuus tehdä inventaariota tavaroistaan. Löytää varaston perälle jäänyttä esineistöä, jota en ole ehkä koskaan käyttänyt. Lajitella, mitä oikeasti tarvitsen ja mitä en. Se jako onkin yllättävän tunteisiin käyvää.Tavarat eivät ole vain tavaroita, vaan muistoja ja unelmia. Huomaankin että iso osa omaisuudestani on sitten kun -tavaraa. Esineitä, joille ei nyt käyttöä ole, mutta joita säilytän siinä toivossa, että joskus vielä olisi.Vaatteita, joita pidän sitten kun olen laihtunut kymmeniä kiloja. Niitä hienoja astioita, joita raaskii käyttää vasta sitten, kun presidentti tulee kylään. Retkeilyvarusteita, joilla hiihdän sadan kilometrin umpihankihiihtovaelluksen arktisella alueella sitten kun kunto ja terveys tästä ihmeenomaisesti kohenee. Juhlamekko, jota käytän, kun olen vastaanottamassa Nobelin palkintoa.Materialisoituneita unelmia. Ikkunoita toiseen todellisuuteen, reliikkejä, kosketuskohtia johonkin, jota muuten ei ole olemassa, paikkaan, jossa mahdottomimmatkin fantasiat voivat käydä toteen.Siksi niistä on vaikea luopua. Ensin olisi luovuttava unelmista.Myönnettävä tosiasiat, että joitain asioita ei tule tapahtumaan.Sitten sitten kun -tavaratkin ovat enää vain tavaroita. Ja jos ne ovat vain turhaa lastia muuttokuormassa, niin voin pakata ne kasseihin ja viedä kirpputorille myytäväksi.Jollekin, joka on kymmeniä kiloja minua hoikempi. Jollekin, jolla käy kylässä ylettömän arvokkaita vieraita. Jollekin, joka oikeasti harrastaa extreme-talviurheilua. Jollekin, joka voittaa arvokkaita palkintoja.Minun voittoni on vähävaivaisempi muutto ja vähemmän säilytystilan tarve.Ja mahdollisuus laatia uusia unelmia, sellaisia, joilla on oikeat mahdollisuudet toteutua nyt, kun niitä mahdottomia ei tarvitse enää haikailla.