Kolumnit

Suomalainen jalkapallokulttuuri kukoistaa MM-kisojen aikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapallon MM-kisat alkavat torstaina, eikä Suomi ei ole taaskaan mukana, onneksi. Vuodesta 1986 tai 1984 asti, en muista tarkkaan, haaveilin, että Suomi joskus pääsisi arvokisoihin. Kunnes havahduin toissa kesänä.Katsoimme kaverin synttäreillä vuoden 2016 EM-kisojen alkulohkon ottelua Espanja–Tshekki. Koko juhlaväki tuijotti peliä. Tilaisuudesta oli videoyhteys Espanjaan, jotta siellä asuva ystävämme saattoi esitellä paikallista fanitusta. Kun yhteys vihdoin saatiin toimimaan, tajusin, ettei Suomen kannata koskaan päästä kisoihin.Espanjalaisessa fanikatsomossa istui kymmenkunta henkeä. Suurin osa tuoleista oli tyhjillään. Muut olivat kuulemma syömässä tai ulkona juttelemassa. Ystävämme selitti, että alkulohkon pelit eivät kiinnosta ketään, koska on selvää, että Espanja pääsee jatkoon.Jos Suomi pääsisi fudiksen MM-kisoihin ja alkaisi menestyä siellä, meille kävisi nopeasti samalla tavalla. Kuningaslajin jumalainen tapahtuma muuttuisi jääkiekon MM-kisojen kaltaiseksi oksettavaksi nationalistiseksi pannukakuksi. Kieslowskin Kolme väriä -trilogiasta tulisi Temptation Island.Monet sanovat, ettei Suomessa ole jalkapallokulttuuria. Kyllä täällä on. Se on vain erilaista. Ja MM-kisojen aikaan jalkapallokulttuurimme on maailman parasta.Suomessa kaikilla on oma suosikkijoukkueensa. Suurissa jalkapallomaissa ainoa suosikki on oma joukkue. Me nautimme pelistä ja kisahuumasta ilman kansalliskiihkon painolastia. Perussasaksalaista ei juurikaan kiinnosta, kuinka kaunista peliä tai hienoja tarinoita tuleva kuukausi tarjoaa, kunhan Saksa voittaa.Lopetetaan siis arvokisapaikan haikailu. Jos Suomi joskus pääsee lopputurnaukseen, menetämme tämän kaiken ihanan, mitä meillä nyt on. Nauttikaamme siitä vielä, kun voimme. Ai niin. Argentiina voittaa!