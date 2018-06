Kolumnit

Kesämatkailu on ötökkäkammoiselle ristiriitainen elämys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun alun lämmin föhntuuli puhaltaa kasvoihin Nizzan kukkuloilla. Baie des Anges kimaltelee horisontissa. Auringon laskiessa Esterel-vuorien taakse tunnelma on taianomainen. Tärpättipistaasipuun katveessa on hyvä istua ja ihailla oksista roikkuvien lasituikkujen lepattavaa valoa ja ihmetellä ihmiselon ihanuutta. Rosé-viini maistuu taivaalliselta.Illalla yöpuulle mennessä jotain tipahtaa tyynylle. Karvainen, paksu tuhatjalkainen. Tuskin ehdin ihmetellä, mistä moinen ilmestyi, kun jo tajuan. Se tipahti hiuksistani. Se on ollut päässäni kenties koko illan. Aamulla löytyy toinenkin karvajalka, villatakilleni asettuneena. Seuraavana iltana osaan varautua ja solmin päähäni huivin. Siitä huolimatta toukkia kopsahtelee oksilta olkapäilleni tämän tästä illan mittaan. ”Kesäparatiisissakaan ei ole ilmaisia lounaita”, toteaa puoliso lakonisesti, kun kiljahdukseni terrorisoivat naapurustoa.Kesämatkailu on ötökkäkammoiselle ristiriitainen elämys: jo Belgian korkeudella odottavat hämähäkit, joiden lattialla kopistelu on korvin kuultavaa. Viimeistään Etelä-Ranskassa vastassa ovat skorpionit, käärmeet, scarabeet, heinäsirkat, kaskaat… lista on loputon. Mitä etelämmäksi mennään, sitä enemmän ahdistavat liikkeet silmänurkassa. Heippa Australia, Afrikka ja ketä teitä onkaan, en ajatellut tulla käymään.Hulluuttahan se on, pelätä hyönteisiä. Ilman niitähän kävisi huonosti. Ranskassa lintukanta on jo romahtanut kolmanneksella tuholaismyrkyistä johtuvan hyönteiskadon vuoksi. Muualtakin kuuluu vastaavia uutisia. Asiasta pitäisi olla huolissaan – ja iloita jokaisesta toukasta, joka putoaa puusta päähän.Mutta turha näitä on kaltaiselleni selittää. Kotimaan juhannus jo odottaa, ja siellä vastassa ovat korkeintaan hyttyset. Niitä ei tarvitse pelätä. Sen sijaan vihata voi. Ja se onkin taas ihan oma juttunsa.