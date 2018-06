Kolumnit

Elämysten haalimisesta on tullut monille elämäntehtävä

Tv-mainoksen naisella on miljoona asiaa kokematta. Maailma kutsuu seikkailuun, ja on vain ajan kysymys, milloin hän saa toteuttaa kaikki unelmansa. Niitä hän ei ehdi mainoksessa tarkentaa, mutta katsoja voi helposti kuvitella nuoren naisen bucket listin sisällön: sieltä löytynee surffausta Balilla, joogaa Goalla, samoilua Borneon sademetsässä, hämähäkkien syöntiä Kambodžassa, elefanttisafaria Keniassa ja tangoa Argentiinan auringon alla. Eivät ne huonoja unelmia ole. Sellaiseksi on maailma muuttunut: viihdykkeillä ja virikkeillä täyteen ympätyksi elämystehtaaksi, josta ”täytyy saada kaikki irti”.



Suomen lukioista valmistui tänä keväänä 26 776 ylioppilasta. Osa haki jatko-opiskelupaikkaa ja sen myös sai. Osa haki, mutta jäi nuolemaan näppejään. Loppuosa viis veisasi opinnoista ja alkoi jo lukion lopulla suunnitella edessä siintäviä välivuosia. Rinkat pakattiin ja maailmalle rynnättiin menoliput taskussa. Ei se väärin ole. Sellainen on ihmisestä tullut: kaukokaipuinen, uusista ulapoista unelmoiva olento, joka uskoo, että elämän tärkein missio on pankittaa elämyksiä ja havitella huippuhetkiä.



Omasta ylioppilasjuhlastani on kulunut kymmenen vuotta. Muistot ovat epäselviä ja levottomuuden kyllästämiä. Kolme päivää juhlan jälkeen sanoin Kallion lukiolle ja Suomelle soronoo ja lensin maailmalle. Sille tielleni jäin. Palasin pysyvästi kotimaahan vasta pari vuotta sitten, väsyneenä, eksyneenä ja hämilläni, kuin huumattuna. Tietysti oli kiva lähteä. Koin, näin ja toteutin unelmiani. Eivätkä ne huonoja unelmia olleet. Mutta olivatko ne aina minun?



Jälkiviisaus on paras viisaus. Joskus mietin, että olisipa joku viisas aikuinen jäähdytellyt kroonista matkakuumettani ja vaatinut perusteluja. Minkä perässä lähdet? Mitä kaipaat? Onko kaikki hyvin? Olisipa joku kertonut, ettei maailmasta koskaan saa, eikä tarvitse saada kaikkea irti. Että vähempikin riittää. Minä riitän.