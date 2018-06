Kolumnit

Roskaisuus pilaa Herttoniemenrannan

Merellinen Herttoniemenranta viehättää vehreudellään. On kallioita ja puistoja, vihreitä sisäpihoja. Täällä on hyvä asua. Tai olisi, jos kaupungin puhtaanapito toimisi. Koko rannan alue on muuttumassa kaatopaikaksi.Tuorinniemen isot moolokkiastiat seisovat täpötäysinä joskus pitkään. Vasta useiden yhteydenottojen jälkeen yksittäinen kita käydään täsmätyhjentämässä. Muut moolokit jäävät odottamaan. Lopulta voi jonkin ähkytäyden sammion luukku olla teipattu kiinni. Roskineen.Kipparvuoren kallioiden edessä on kyltti, jossa koiranomistajia kehotetaan huolehtimaan alueen luonnosta ja keräämään pois koirankakat, jotta ”muutkin voivat nauttia ainutlaatuisesta ympäristöstä”. Ainutlaatuista paikassa on ainoastaan kylttiin kiinnitetty, toistuvasti ylensyöneisyyttään oksentava roskis, josta linnut levittelevät pusseihin kerätyt koirankakat ja muut roskat pitkin harvinaislaatuista ekoympäristöä. Kannattipa kerätä.Joka puolella Herttoniemenrantaa pulma on krooninen. Rotilla on juhlat.Olen – kuten moni muukin - ollut useita kertoja yhteydessä ympäristöviraston asiakaspalveluun, mistä viestini on välitetty eteenpäin. Olen jättänyt myös soittopyynnön. Ei ole soittoa kuulunut eikä muutenkaan tullut asiaan pysyvämpää korjausta. Soiton jälkeen yksittäinen säiliö on tyhjennetty, sitten palattu ”normaaliin”.Roska-astioiden riittävän tiheä tyhjentäminen on osa ympäristöhygieniaa. Kaupungin kuuluisi hoitaa hommansa ilman jatkuvaa hereille tökkimistä.Avonaiset roska-astiat tulisi myös vaihtaa luukullisiin, lintujen takia. Roska-astioita tulisi rantaan muutenkin lisätä, kartanon rantametsikön kävelytielle myös.Herttoniemenrannan roskaantuminen lisääntyy huolestuttavaa vauhtia. Tilanne tulee korjata pikaisesti ja tiedottaa myös asukkaille toimenpiteistä.