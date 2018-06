Kolumnit

Synkistely ei toimi kesäteatterissa

Kesäteatterikausi alkaa olla kuumimmillaan. Kirjoitin kesäkuun alussa HS Metro wkd:n jutussa kesäteattereiden näytelmävalinnoista, jotka yhä perustuvat usein huumorille, keveydelle ja tuttuudelle. Minusta niissä piilee suviesitysten vahvuus ja heikkous.Tuttu ja turvallinen voivat toisille merkitä tylsyyttä. Miksi katsoa jotain, jonka on jo nähnyt? Usein sitä toivoisi vähintään rohkeasti omannäköistä uutta versiota. Toisille tuttuus taas merkitsee varmaa tarttumapintaa eli sitä, ettei katsomossa istuessa varmasti tarvitse olla kuvainnollisestikin pihalla. Klassikot eivät myöskään ole suotta nousseet asemaansa, vaan niissä on jotain, joka vetoaa yleisöön toisensa jälkeen.Tuttuun on myös ensi kertaa näyttelevän helpompaa tarttua. Teatterin tiedotuskeskus TINFOn mukaan kesäteattereiden ensi-iltojen määrä on Suomessa pyörinyt 2010-luvulla 400 esityksen molemmin puolin. Valtaosa kesäteattereista toimii innokkaiden harrastajien voimin. Harrastajateatterien hienosta hengestä kertoo se, että joskus näytelmävalintaan vaikuttaa roolien määrä. Kaikille tulee riittää näyteltävää.Hauskan taas ei tarvitse tarkoittaa päätöntä kohellusta ja tyhjännauramista – vaikka niillekin voi olla paikkansa. Synkistelylle on riittävästi aikaa silloin, kun päivät ovat lyhyitä ja yöt pitkiä. Kesällä voi sitten tankata henkistä aurinkoa hilpeyden ja hyvän mielen muodossa.Huumori on myös oiva apu yhteiskunnallisten ongelmakohtien tarkasteluun. Parhaimmillaan näytelmiin onnistutaan sisällyttämään tummia sävyjä niin, että illan aikana saattaa vakavoitua tai liikuttua, mutta kotiin lähtee hymyssä suin.