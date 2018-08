Kolumnit

Ajatus viikon kesälomasta järkyttää

e ilmestyi, kun olin ollut kuukauden lomalla. Nobel-palkitun taloustieteen professorin Bengt Holmströmin haastattelusta (HS 15.7) nousi kohu. Holmström lausui, että liika avoimuus on pilannut politiikan, arvostelijoiden mielestä ajatus oli käsittämättömän elitistinen.Minusta mietteessä oli järjen siemen. Tuntui, että Holmström ja kriitikot puhuivat hieman eri asiasta. Sen sijaan toinen kohta haastattelussa järkytti. Se oli toteamus ”that´s life”.Jäin lomalle kesäkuun puolivälissä. Työni ei ole erityisen rasittavaa, mutta hyvinkin mielenkiintoista. Talven mittaan tuli tehtyä välillä pitkiä päiviä, mutta niinhän se menee kaikilla. Tunsin itseni ehkä hieman väsyneeksi, mutta vasta loma paljasti, kuinka poikki olin.Päivittäinen huimaus loppui ensimmäisen viikon jälkeen. Toisen viikon lopulla olin sen verran rentoutunut, että pystyin nukkumaan yli seitsemän tunnin yöunia. Kolmannella viikolla loppui migreeni. Olin juuri päässyt vaiheeseen, jossa riittävä uni, liikunta ja joutilaisuus alkavat palauttaa työkykyä, kun Holmström sanoi ”that´s life”. Palkaton lomani kesti kaksi kuukautta. Viimeisten viikkojen aikana huomasin muun muassa, että toimistotyön aiheuttama krooninen selkäjumi oli kadonnut ja aloin pitkästä aikaa saada ideoita. Se on melko tärkeää, sillä työni perustuu ideoihin.Siinä haastattelussa toimittaja Saska Saarikoski päivitteli Bengt Holmströmille amerikkalaisia naapureitaan, joilla on viikko lomaa vuodessa. Siihen nobelisti vastasi ”that´s life” ja antoi ymmärtää, että sama on jossain vaiheessa edessä Euroopassakin.Rakas, Bengt. Minä en tupakoi, ei juurikaan juo, urheilen säännöllisesti, enkä, kuten jo kerroin, tee hirvittävän pitkiä päiviä. Ja silti tuli aika, jolloin tarvitsin kahden kuukauden loman. Viikko lomaa vuodessa is not life. It´s death.