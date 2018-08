Kolumnit

Maailman muuttuminen voi syrjäyttää

Kolme silmäparia tapittaa vaativasti. Äiti, mikset saa sitä toimimaan? Laita se päälle nyt! Painelen kaukosäätimen nappeja, mutta kotiteatteri ei tottele. Xbox käynnistyy, mutta kuva ei näy. Hiki valuu.Olen teknisten vimpainten kanssa onneton. Meillä on parikin televisiota, mutta katselen ohjelmani kännykästä, jos puoliso ei ole kotona. Kun tietokone jumittaa, kiroilen, kunnes joku auttaa.Tästä huolimatta olen osalle läheisistäni korvaamaton it-tuki. Itselleni itsestään selvät kännykkäasiat ovat toisen kotiteatteri.Kun ikääntyvä läheinen soittaa, tiedän useimmiten, miten toimia. iPadin ääni on kadonnut (sulje ja avaa laite uudelleen). Puhelinkaupan myyjä tarjoaa kolmea eri liittymää kolmelle laitteelle (ei, käytä hotspotia). Netti ei toimi (onkohan lentotila taas päällä?).Parhaillaan on käynnissä Ylen Nettiä ikä kaikki -kampanja, joka haastaa opettamaan lähipiirin ikäihmisille digitaitoja. Aihe on tärkeä. Suomessa on jopa puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta, jotka eivät juuri käytä nettiä. Syrjäytymisvaara digitalisoituvassa maailmassa on melkoinen.Välillä kyllä mietityttää omankin ikäpolven tulevaisuus. Vaikka kaikilla on älypuhelimet, nelikymppisessä ystäväpiirissäni on ihmisiä, jotka yhä haikailevat HSL:n aikataulukirjan ja puhelinluettelon karttasivujen perään. Moni printtaa teatterilippunsa töissä eikä kukaan taida olla enää varma, miten taksi kätevimmin tilataan.Onneksi on lapset. Ikääntyvä läheinen ihmetteli, miten 8-vuotias kykenee suunnistamaan kännykän avulla vaivatta vieraassa paikassa. Kyllä nuoret osaavat!Osaavat juu, kun niille on opetettu ja kun ne ovat känny käteen liimautuneena harjoitelleet.Sama metodi puree aikuisiinkin.