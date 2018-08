Kolumnit

Maut ja muut lapsuusmuistot kulkevat sitkeästi mukana

Mieleeni on viime aikoina tulvinut paljon lapsuusmuistoja. Syynä lienee paitsi äitini syksyinen poismeno, myös se, että pieni tyttäreni on nyt iässä, jossa tietoisia pysyviä muistoja alkaa muodostua. Tunnustan, että moniin muistoihini liittyy syöminen. Tosin kun tarkemmin mietin, 80 prosenttia magiasta taitaa sittenkin tulla seurasta, jossa syöminen tapahtui.Muistan kuinka kävelin äidin kanssa kaupasta kotiin ja söin mansikka-vaniljajäätelöä, jota pystyi alhaalta työntämään muovitikulla pahvihylsyssä ylöspäin. Paketissa oli kissankuvia. Pystyn vielä kuvittelemaan kotikadun aidan ja askeleet asfaltilla.Kerran sain kauppareissulla pullatiskin myyjältä tyhjän pahvisen leivosrasian. Kotona väritin siitä eri väreillä itselleni kynälaatikon. Maailman hienoimman sellaisen. Äidin kanssa piirsimme kukkaniittyjä. Kevättalvella tein pihassa lumesta ja hiekasta tiikerikakkua ämpäriin. Asfaltti, lätäköt ja kevät tuoksuivat kirpakan raikkaalta. Aina kun sama tuoksu tuntuu nenään nyt aikuisena, on pakko pysähtyä nuuhkimaan sitä.Lapsuusmuistoihini liittyy muitakin tärkeitä ihmisiä. Kun teimme isäni kanssa kaatosateiseksi muuttuneen pyöräretken ja pysähdyimme ostamaan Sestosta hopeatoffeeta, tuli tuo tahmainen musta herkku lunastaneeksi ikuisen paikan sydämessäni. Mummin kanssa ostimme kaupasta grillatun broilerin.Mietin, millaisia muistoja haluaisin omalle tytölleni antaa. Huojentavaa on, ettei niiden syntymiseksi tarvita Superparkeja ja all inclusive -etelänlomia. On meillä silti vuosikortti eläintarhaan, akvaarioon ja uimahalleihin. Bravuurimme ovat hitaat, kainalokkain herätyt viikonloppuaamut. Mummolassa hän saa syödä mansikoita. Kastella kukkia. Soittaa vaarin hölmöä matkamuistoa: kalaa, joka laulaa ”Don’t worry be happy”. Ehkä siihen lauseeseenkin kiteytyy jotain lapsuuteen olennaisesti kuuluvaa.