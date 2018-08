Kolumnit

Makuunien, kauppojen ja pankkien siirtyminen nettiin vie monelta vähäisetkin ihmiskontaktit

Kesällä 2007 kehitin itsehoitokeinon vakavaan masennukseen: hipsin joka ilta Makuuniin ja vuokrasin romanttisen komedian. Vierailusta videovuokraamoon tuli rutiini, joka antoi mielekkyyttä synkkiin iltoihin.Tieto Makuunin konkurssista ei yllätä. Suoratoistopalvelut, kuten Netflix, ovat valtavan suosittuja. Kuukausimaksulliset palvelut tekevät viihteen kuluttamisen ylivoimaisen helpoksi: ne tuovat elokuvat koteihin tarvitsematta hakea niitä kivijalkaliikkeestä. Tarvitsematta kohdata ketään.Samaa tahtia kuin Makuunit ovat vähentyneet, on yksinäisyys lisääntynyt. Pahimmillaan yksinäisyys voi olla niin syvää, että asiointi kaupan kassalla on ainoa tapa kohdata kanssaihminen, kokea hieman arvostusta tai välittämistä. Ihmiskontaktien välttäminen näyttää olevan kuitenkin haluttu kehityksen suunta. Pankit ovat netissä, kaupat ovat netissä. Niin, ja videovuokraamot ovat netissä.Toisen ihmisen kohtaaminen voi olla kokemuksena pelottava. Varsinkin niille, jotka ovat jo valmiiksi arkoja, masentuneita tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Mutta voisiko pakollinen kontakti toiseen ihmiseen tavallisessa arjessa peräti auttaa ehkäisemään syrjäytymistä?Mietitäänpä hetki liikennelaitoksen työntekijöitä Lontoon maanalaisessa. Jos kohtaa ongelman, ovat he heti olkapään takana auttamassa. He tekevät toiminnallaan konkreettisen teon turvallisuuden lisäämiseksi: ovat paikalla, jos jotakin sattuu.Kun hortoilin mielenterveyspotilaana Makuunissa, kyse ei ollut vain elokuvien tuomasta todellisuuspaosta. Videovuokraamossa asiointi oli normaalia elämää. Kävelemällä valoisaan karkintuoksuun ja maksamalla kassalle, tein sitä mitä muutkin. Kuuluin johonkin ja sain ajatuksesta turvaa. Toivoakin.Videovuokraamojen katoaminen katukuvasta saa minut tuntemaan itseni hieman enemmän yksinäiseksi.