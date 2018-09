Kolumnit

Lasipalatsi elää uutta kultakautta

1930-luvulla valmistunut Lasipalatsi on kokenut huiman muodonmuutoksen, kun taidemuseo Amos Rex on ottanut sen tiloja haltuun. Aikanaan väliaikaiseksi tarkoitettu rakennus on jäänyt pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa ja edustaa melko harvinaista liikerakennusfunkkista. Lasipalatsi oli pitkään nuutuneessa välitilassa, kunnes Amos Rex avattiin viime viikolla.Amos Rex käsittää maanalaisen museotilan, katutasossa olevan museokaupan, ja lisäksi vanha kunnon Bio Rex alkaa näyttää jälleen elokuvia. Lasipalatsi elää uutta kultakautta.Amos Rexin taidemuseo avaa näyttävästi maineikkaan japanilaisen teamLabin Massless-näyttelyllä, jossa on hyödynnetty uusinta uutta lasertekniikkaa. Pimeissä saleissa seinät aaltoilevat ja virtuaalisia perhosia, liskoja ja sammakoita vilisee jaloissa. Näyttelystä voi kasvaa samanlainen Instagram-hitti kuin japanilaisen Yayoi Kusaman näyttelystä taidemuseo HAMissa kaksi vuotta sitten.Vaikka teamLabin näyttely on upeasti toteutettu, koin pimeät huoneet ja välkkyvät valot ja värit ahdistavana. Siksi olikin hienoa päästä pakoon vanhan taiteen huoneeseen. Siellä pystyi rauhoittumaan Magnus Enckellin Katajanokka-maalausten äärellä.On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Amos Rexin näyttelypolitiikka lähtee menemään. Tuleeko painopiste olemaan kansainvälisen massayleisön houkuttelussa? Missä määrin hyödynnetään museon mittaamattoman arvokkaita omia kokoelmia?Amos Rexin museojohtaja Kai Kartio totesi, että teamLabin näyttely ja sen uudenlainen tekniikka antavat osviittaa tulevaisuudesta: syntyy uusia taiteenlajeja, joita ei vielä pystytä edes kuvittelemaan.Toivottavasti Amos Rex löytää hyvän tasapainon nykytaiteen ja vanhemman taiteen välillä.