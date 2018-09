Kolumnit

Uskoontulo ei ole enää muodissa

Hesari kertoi sunnuntaina elinkautista istuvasta Janne Ranisesta, joka on ryhtynyt kunnon kansalaiseksi. Jutussa rikosseuraamuslaitoksen erityisasiaintuntija Sami Peltovuori sanoo, että klassinen uskoontulo on nykyään entistä harvinaisempi tapa irtautua rikollisuudesta.Uskoontulo ei ole muodissa, Peltovuori kiteyttää ja tulee puhuneeksi koko suomalaisesta ja eurooppalaisesta yhteiskunnasta. Mikään ei ole nykyään nolompaa kuin uskovaisuus. Tuntuu, ettei kukaan enää usko.Tilastot tukevat väitettä. Eurooppa oli yli tuhat vuotta maapallon kristityin manner kunnes Etelä-Amerikka ja Afrikka ajoivat ohi vuonna 2014. Viime vuonna uskisten määrä väheni Euroopassa neljällä miljoonalla, mutta kasvoi Afrikassa 17 miljoonalla. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa on molemmissa hieman alle tai yli 600 miljoonaa kristittyä, noin 50 miljoonaa enemmän kuin Euroopassa. Latinalaisen Amerikan asukkaista 92 prosenttia on kristittyjä ja afrikkalaisistakin jo 45 prosenttia.Kristinusko on siis kovaa kamaa maailman vähävaraisten keskuudessa. Miksei sitten suomalaisten vankien? Googlaamalla löytyi toisenlaistakin näkökulmaa. Kristilliset mediat kirjoittelivat vuosina 2015–2016 merkittävästä herätyksestä vankiloissa. Sen jälkeen kirjoittelu hyytyi, mutta perinteisten nimien kuten Natural Born Killersin perustajan Lauri Johanssonin rinnalle uskoon tulleiden joukkoon on ilmestynyt muitakin entisiä alamaailman kingejä.Se, että toivottomiksi tapauksiksi leimatut raskaan sarjan rikolliset kertovat kääntäneensä kelkkansa uskon avulla voi johtua kolmesta syystä: He vedättävät, usko mihin tahansa korkeampaan ja siihen liittyvä yhteisö antavat valtavan motiivin parannuksen tekoon, tai sitten Jumala on olemassa.