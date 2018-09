Kolumnit

Aarteitani ovat iltakävelyt ja Porvoonkadun autius

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täällä Aleksis Kiven kadun Pasilan päässä seisovat kaksi maailmaa rinnakkain, kumpikin omilla puolillaan tietä.Alppilan puolella auki revitystä kadusta putkahtanutta tomua ja vastalaitetun asfaltin käryä haistelevat tyynesti arvokkaat kerrostalovanhukset. Konepajan puolella kohoavat nuoret tiiliset tulokkaat, jotka on heitetty keskelle alati muuttuvaa rakennustyömaiden leikkikenttää kuin legopalikat pikkupojan lelulaatikosta. Kivenheiton päässä rakennetaan vimmattua vauhtia uuden aseman tornitaloja ja ostoskeidasta, mutta täällä Alppipuiston kainalossa lepää vielä ihana hiljaisuus. Ysin ratikka kolistelee uskollisesti aina ylös Kotkankadun pysäkille, mutta ajaakin kaarteessa ohi eikä pääse ikinä meille asti. Loppumatka on taivallettava jalan.Olen oppinut pitämään aarteenani iltakävelyjä ja Porvoonkadun autiutta sitten, kun Lintsin kesävieraiden virta on viimein huvennut hellepäivien haihduttua syyssateisiin. Kallioilla on tilaa istuskella mietteisiinsä vaipuneena tai käyskennellä vaitonaisessa puistossa, jonka levollinen tunnelma kätkeytyy pimenevän vuodenajan varjoihin. Tätä vaatimatonta nautintoa tarjoaa oma asuinalueeni aina vain kiireisemmän ja äänekkäämmän kaupungin sylissä.Puistoteiltä pääsee radanvartta seuraillen tutulle aitiopaikalle katsomaan kaupungin sykettä turvallisen välimatkan päästä. Linnanmäen kallioilta avautuu ainutlaatuinen näkymä, jossa voi katsella koko Suomen rautatieliikennettä alku- ja päätepisteessään. Kiskoillaan kolistelevat junat ja Töölönlahden yli kaartuva taivaankansi olivat minulle kaunein kuva tästä kaupungista jo ennen kuin tiesinkään, että eräänä päivänä minustakin tulisi juuri alppilalainen.Usein päätän kävelyni vierailemalla Kulttuuritalon vieressä kyhjöttävässä pikkuisessa Lenininpuistossa tai käyn tervehtimässä Kirstinkujan puutaloja. Palailen kotiin hymyillen.