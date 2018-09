Kolumnit

Moni suosittu viheralue on vain puoliksi käytössä

Eräs Helsingin ongelmista on, että se on monin paikoin vain puoliksi käytössä. Jos sitäkään: kulunut kesä suosi säiden puolesta poikkeuksellisen pitkään, ja kansanjoukot purkautuivat kuukausiksi kerrostaloistaan ihmettelemään ja nauttimaan ympäröivästä kaupungistaan.Hyvä esimerkki on Töölönlahden alue. Entisaikaan ruttopesäksi ja viemäriksi haukuttu vesialue on yhä epäilyttävän mönjämäinen ja samea, mutta sen rannat ovat eläväisintä ja kauneinta Helsinkiä.Finlandiapuiston, Hesperianpuiston ja Linnunlaulun huviloiden alue muodostavat vilkkaan kevyen liikenteen solmukohdan Mannerheimintien ja rautatiekuilun välissä, jossa on nykyään vaikka mitä kivaa tekemistä ohikulkijoille ja muille ajanviettäjille: on kahvilaa, suppailua, leikkipuistoa, yleistä laituria, nurmikenttää ja lenkkireittiä. Siistityt rannat laitureineen ja kuntoilupaikkoineen sekä monipuoliset palvelut houkuttelevat äärelleen etenkin kesällä.Entä talvella? Kun työmatkalaiset lopettavat kauttakulkemisen kello 18:aan mennessä, alue käytännössä autioituu. Paikalla ei ole edes valkoposkihanhia. Sama ilmiö vaivaa kaupungin monia muitakin viheralueita: niistä tulee märkiä ja tuulisia läpikulkupaikkoja.Kaupungin pitäisikin miettiä, kuinka talvella unohtuvista alueista saisi kaupunkilaisille houkuttelevia koko vuodeksi. Käytävien talvihoito on tietysti itsestäänselvyys, mutta se ei riitä. Ikävä sää pakottaa jatkamaan matkaa, ellei alueella ole suojaa ja tekemistä.Kaupungilla on parhaillaan käynnissä verkkokysely joidenkin puistoalueiden viihtyisyydestä. Siinä voi esittää toiveitaan myös puistojen talvikäytöstä. Hyvillä ideoilla jokainen voi auttaa kaupunkia tekemään itsestään mukavamman paikan ympärivuotisesti.