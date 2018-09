Kolumnit

Maksuhäiriöt kasvavat huolestuttavasti talouskasvusta huolimatta

Suomen talous vaikuttaa voivan hyvin: Työllisyys on noussut melkein 72 prosenttiin, bruttokansantuote kasvaa nopeasti ja valtion vuosittainen velanoton määrä on vähentynyt. Tästä huolimatta kotitalouksien talousvaikeudet ovat kasvussa. Suomen Asiakastieto julkaisi 6.4.2018 tiedotteen, jossa kerrottiin maksuhäiriöisiä olevan enemmän kuin koskaan aiemmin: 376 300 henkilöä. Ulosottovelallisia oli vuoden 2017 lopussa noin 246 000 (Tilastokeskus). Perspektiiviä antaa se, että ulosotossa olevien määrä on suurempi kuin Tampereen väkiluku.



Ihminen on ensisijaisesti itse vastuussa omasta taloudestaan, mutta valtiotasolla voidaan vaikuttaa olosuhteisiin, joissa talouspäätöksiä tehdään. On tärkeää, että koulussa opetetaan taloustaitoja ja että talousongelmiin joutuneet saavat tarvittaessa tietoa sekä ammattiapua. Ongelmien ennaltaehkäisy on kuitenkin sekä yksilön että valtion kannalta mielekkäin ratkaisu. Tilanteessa, jossa velan maksaminen ei tunnu enää mahdolliselta, työnteko ja velan lyhentäminen voi tuntua hyödyttömältä.



Kotitalouksien velkaantuminen on kiinnittänyt lainsäätäjien huomion. Oikeusministeriö on valmistellut esityksen, jossa korkokatto koskisi kaiken suuruisia kulutusluottoja. Tämän lisäksi oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi käynnistävänsä selvityksen kuluttajaluottojen markkinoinnin sääntelyn tiukentamiseksi. Listan täydentää oikeusministeriön julkaisema selvitys, jossa ehdotettiin positiivisen luottorekisterin perustamista.



Vaikka tilanne on huolestuttava, lainsäädäntöön liittyvät toimenpiteet antavat uskoa parempaan tulevaisuuteen. Työllisyystilanteen kehittyminen antaa yhä useammalle mahdollisuuden velkojen kuittaamiseen ja varallisuuden kerryttämiseen. Jos velan saa maksettua vuonna 2020 tai sen jälkeen, säästöön jäävää rahaa voi sijoittaa esimerkiksi uuden osakesäästötilin avulla.