Ajanpuute on lukuilon pahin vihollinen

Kaikki tietävät, että lapsia on tärkeä hätistellä kirjojen pariin. Moni vanhempi lukee vuosia ääneen suu ruvella ja vuoraa kodin herkullisella lastenkirjallisuudella lukuintoa houkutellakseen.Toiveissa siintää kirjallisuutta rakastava piltti, joka toivoo kaverisynttäreitä kirjastoon ja siteeraa Peppi Pitkätossua hiekkalaatikolla.Voi kuitenkin käydä niinkin, että koululaiseksi hujahtanut, satuja ennen rakastanut lapsi sanoo kirjalle kohteliaasti ”kiitos ei”. Ja pian vähemmän kohteliaasti, että ”ei jaksa, ei kuule yhtään kiinnosta.”Kiinnostuksen puute voi olla myös ajanpuutetta. Lasten elämä on kavereineen, harrastuksineen, läksyineen, WhatsAppeineen ja peleineen usein hektistä.Eikä aikuisenkaan ole aina yhtä helppoa tarttua kirjaan kuin vauhdikkaampaan viihdykkeeseen.Olisi epäreilua tuomita kännykät ja pleikat lukuilon pilaajiksi. Pelaaminen on kiva harrastus ja kännykkä tärkeä osa lasten arkea. Itse kukin voisi kuitenkin harjoitella kotona enemmän ajan- ja mediankäytön hallintaa, raivata väkisin tilaa kirjoille ja hitaalle oleilulle.Jos koulun jälkeen on pelattu jo monta tuntia, on ihan perusteltua keksiä illalla jotain muuta, vaikka yhteinen lukuhetki. Eikä kännykän kuulu piipata enää makuukammarin puolella. Siellähän nukutaan! (Ja luetaan.)Ajankäytön perkaamisen lisäksi tarvitaan viekkautta. Espoolaisen alakoulun kirjatunnilla lapsille luettiin kirjoista vain alku. Jos oppilas halusi tietää, miten tarina päättyy, oli luettava itse.Isollekin lapselle kannattaa siis lukea ääneen. Kun aikuinen taktisesti jättää illalla tarinan jännään paikkaan, saattaa vastentahtoisempikin jälkikasvu tarttua vielä hetkeksi ennen valojen sammutusta yöpöydälle jätettyyn kirjaan.