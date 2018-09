Kolumnit

Turhamaisuus pitää meidät tiukassa otteessaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi keski-ikäistä naisturistia istuu ravintolapöydän ääressä helsinkiläisen hotellin terassilla ja napsii iPadilla yhteisselfieitä: katse kameraan, pää kallelleen, vieno hymy - ja lopuksi kulmakarvojen nosto. Kuvanoton välillä naisten naamat palaavat aina hetkittäin peruslukemille ja totuus paljastuu. Kunnes kuvaus taas jatkuu. Näky on siinä määrin koominen, että katson parhaaksi kommentoida naisten touhuja pöytäseurueelleni.”Paraskin nauraja – teet itse aivan samaa”, huomauttaa vieressä istuva äitini. Ennen kuin ehdin protestoida, tajuan, että oikeassahan tuo. Tuorein passikuvani kyllä muistuttaa, että olen itsekin jo sisäistänyt keski-ikäisen naisen tyylipuhtaan selfie-ilmeen.Kiitos maan vetovoiman, monen on ikävuosien karttuessa pakko hyväksyä, että väsähtänyt, nyrpeä perusilme on istahtanut naamalle jäädäkseen. Osa ratkaisee ongelman plastiikkakirurgilla, toiset taas kuvafilttereillä. Ja sitten olemme me, jotka nostelemme kulmakarvojamme ja koitamme epätoivoisesti muistaa hymyillä – näyttäen lopulta kaikissa kuvissa siltä, kuin olisimme juuri kuulleet jotain hämmästyttävää.Edesmenneellä Liisa-tädilläni oli tapana karata paikalta aina, kun kamera otettiin esiin. Vanhoissa 70-luvun valokuva-albumeissani on useampikin joulu- ja syntymäpäiväkuva, joiden nurkassa näkyy syöksyasennossa oleva liikkuva hahmo. Liisa-tätihän se siinä, kesken poistumis­operaation. En nuorempana oikein tajunnut tädin kamerakammoa. Nyt ymmärrän häntä paremmin kuin hyvin.Äitini muistelee tuttavaansa, joka vielä vanhalla iällä hävitti systemaattisesti kaikki epäedustavat kuvat itsestään. Ettei jälkipolvelle jäisi rumia muistoja, vanha rouva perusteli. (Hyvä idea – paitsi ettei oikein toimi digiaikana.)Turhamaisuus, se taitaa pitää meidät tiukassa otteessaan aina hamaan loppuun.