Kolumnit

Katuvalobongaus on ajankohtainen harrastus Helsingin kaduilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syksyllä aloitellaan uusia harrastuksia – on palava halu oppia uusi kieli, muu taito tai liikkua enemmän. Uusin tulokas syyslajeihin on katuvalobingo. Harrastuspaikkoja riittää, ja aina mahdut joukkoon. Varusteitakaan ei tarvitse erityisemmin hankkia.Tarvitset kävelykengät ja säänmukaisen varustuksen. Kartan saa ilmaiseksi vaikkapa turisti-infosta ja joka taloudesta löytyy vielä kynä. Nettiyhteyden saa veloituksetta käyttöön kirjastosta.Lajilla ei ole virallisia sääntöjä, joten voit jo tänään hieman löysätä kravattia ja tehdä sinulle sopivan harjoituksen. Harjoituksen pituuden määräät itse.Ainoa rajoite katuvalobingon harrastamiseen on luonnonvalon määrä. Tai puute. Tämän lajin harrastaminen onnistuu nimittäin vain hämärässä tai pimeässä. Pian stadissakin on hämärää 15 tuntia vuorokaudessa, jolloin voit harrastaa lajia kun sinulle parhaiten sopii.Ota mukaasi kartta tai paperinpala ja kynä. Lähde kaupunkikävelylle. Kohdista katseesi ylös. Kas, tuossa on yksi pimentynyt katuvalo, tuolla kivellä rikki viskottu katulamppu. Puiston mutkassa oleva valo vilkahtelee satunnaisesti. Risteyksen yllä oleva valonlähde on pimeä.Merkitse vikaantuneet lamput kartalle tai kirjaa niiden osoite talteen. Harjoitus jatkuu nettiyhteyden äärellä –kotona tai kirjastossa. Niin Helsingin rakennusvirastolla, Espoon kaupungilla kuin Vantaan Energiallakin on verkkosivuillaan julkisen ulkovalaistuksen vikailmoitusten tekemiseen tarkoitettu lomake tai sivu.Kun olet saanut saman kadun tai kaupunginosan alueelta ilmoitettua kolmesta viiteen pimeää katuvaloa, sinulla on katuvalobingo. Katuvalobingo on yksilö-, perhe- ja joukkuelaji, jossa voit myös kilpailla.Laji kohentaa merkittävästi huomiokykyä sekä yhteisen asuinympäristömme turvallisuutta. Saattaa aiheuttaa riippuvuuttakin; montako pimeää lamppua löysit?