Kolumnit

Screentime pelastaa vanhemman, jolle rajojen asettaminen on hankalaa

Se tapahtuu nopeammin kuin Usain Bolt juoksee satasen ja useammin kuin Laura Huhtasaari lausuu uusi normaali. Kun ala-asteikäinen lapsi tulee kotiin, saattaa kulua viisikin sekuntia, ennen kuin hän on kännykän kanssa sohvalla. Sama toistuu, kun kaverit tulevat käymään. Nopeat moikat ja takaisin perusasentoon. Paitsi tietysti, jos on lupa pelata Pleikkaa.Jossain vaiheessa jompikumpi vanhemmista jaksaa raahautua kysymään, etsä viitsisitsä tehdä jotain muuta. Vastaus, jos sellaista tulee, on tietenkin kielteinen. Menisitte ulos? Ei. Lukisitte kirjaa? Ei. Aku Ankkaa? Ei. No tapelkaa vaikka kunhan nousette siitä nyt, jooko? Ei!Nekin lapset, joilla on kotona kova kuri puhelimen suhteen, toimivat kavereiden luona juuri noin, koska vaikeahan sitä on toisten lapsia kieltää.Saattaa kuulostaa liioittelulta, mutta näin se menee. Paitsi jos käytössä on jokin puhelimen käyttöä rajoittava sovellus kuten esimerkiksi Screentime, Norton Family Premiere, F-Secure Parental Control tai Applen Ruutuaika.Oikeastaan Screentime on pamfletti kaikille kasvattajille siitä, kuinka kovasti lapsi kaipaa rajoja. Vanhemmille, ainakin minulle, niiden asettaminen on hankalaa, mutta koneelle ei.Kun äiti tai isi kertoo, että peliaika loppuu, jälkeläinen saa raivarit, koska peli on aina silloin kesken. Mutta kun peli loppuu sovelluksen käskemänä, lapsi laittaa puhelimen tyynesti pois ja alkaa tehdä jotain muuta. Lapsikin tietää, että kone ei helly vaikka kuinka itkisi.Teknologian kehitys viimeksi kuluneen 150 vuoden aikana on saattanut planeettamme tuhon partaalle. Suurimman osan ajasta pelkään, ettei meillä ole enää kovin montaa vuosikymmentä jäljellä. Ruutuaikaa säätelevät softat ja niiden kaltaiset keksinnöt antavat kuitenkin edes hieman toivoa siitä, että insinöörit saattavat ehkä sittenkin pystyä ratkaisemaan ainakin osan luomistaan ongelmista.