Kolumnit

Vierastiko eiralainen Juhani Ahokin vaativana paiskaavaa merta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajattelin ensin, että tohtiiko tänne edes muuttaa. Täällä asuu lääkäreitä ja lakimiehiä. Hyvin menestyneitä ihmisiä. Vieressä Kaivopuisto ja Eiran huvilat, edessä aava ja valosta kirkas meri.Kun kävelee hetken lounaaseen, saapuu Juhani Ahon patsaan äärelle. Kirjailijan kotitalo on edelleen pystyssä patsaan takana. Osoite on Armfeltintie 6.Naureskelin kerran tuon patsaan edustalla, että tässä seisoo kaksi saman kylän kirjoittajaa. Oudointa on, että olemme molemmat senkin jälkeen päätyneet asumaan samaan paikkaan. Minä ja Aho olemme molemmat lähtöisin pienestä pitäjästä Ylä-Savosta, jossa maalaiskuvaa hallinnoivat pellot, järvi ja kaskena palava metsä. Sellaista ei täällä Eiran rannoilla ollut silloin eikä tule koskaan olemaan.Pikkukylän kasvattina pohdiskelen usein, kuinka outoa on astella näitä samoja katuja, joilla niin monet maamme merkkihenkilöistä ovat kävelleet vuosisatoja sitten. Asun itse nykyään Armfeltintieltä vain muutaman minuutin kävelymatkan päästä, Eiran ja Ullanlinnan rajalla. Näillä kaduilla kaikuu historia.Silti paljon on muuttunut. Ahon aikana Suomi oli osa Venäjää ja pahimpina nälkävuosina leipää jatkettiin petulla. Aho näki Suomen itsenäistyvän ja sen, kuinka kotikadun kyltit vaihtuivat suomenkielisiksi. Nykyään se kaikki on itsestäänselvyyttä ja ruokaa saa vaikka leipäjonosta.Mietin, miten Juhani Aho kotiutui tänne Eiraan, vai kotiutuiko ollenkaan? Oliko vaativana paiskaava meri vieras, kaipasiko Aho Väärnin rannan lempeää liplatusta? Luulen että kaipasi. Kun istun meren rannalla, tunnen edelleen vieraan hajun. Suolainen maku on vaikea ottaa omaksi, kun siihen ei ole tottunut. Silti tämä tuntuu omalta. Nytkin Aho seisoo vasten merituulta, katse tiukasti rantaviivassa, ja minä ihmettelen elämää siinä vieressä.