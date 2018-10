Kolumnit

Arkimakuja ei kaipaa ennen kuin ne menettää

Hernekeitto ja sinappi. Arkiruokaa: hyviä, tavallisia makuja.Kuten niin monta muutakaan asiaa elämässä, arkimakuja ei osaa kaivata ennen kuin ne menettää. Kuluva syksy on ollut kaveripiirissäni poikkeuksellisen flunssainen, ja sairauspoissaolojen lista on pitkä. Kannoin korteni kekoon olemalla viikon kuumeessa ja korvatulehduksessa. Viruksen mentyä huomasin sen vieneen jotain olennaista mennessään: haju- ja makuaistini.Flunssissa eli nuhakuumeissa edellä mainittujen aistien hetkellinen menetys on varsin yleistä. Minun hetkeni mauttomuuden ja hajuttomuuden maailmassa kesti kolme viikkoa. Kokemus oli ainutlaatuinen: en ­kerta kaikkiaan maistanut enkä haistanut mitään. Kolmeen viikkoon. Vaimoni huvitti itseään syöttämällä minulle kaikkia kodistamme syötäväksi kelpaavia aineksia aina raa’asta inkivääristä chiliin, sinappiin ja etikkaan. ”Etkö tosiaankaan maista tätä? Entä tätä?” En ja en.Kun maut otetaan pois, syöminen muuttuu tankkaamiseksi, mekaaniseksi toimenpiteeksi, joka pitää ihmiskehon toimintakykyisenä. Jäljelle jäävät koostumus ja lämpötila, tunne puuttuu.Haju- ja makuaisti liittyvät ruokailun ohella olennaisesti muistoihin. Muistot kietoutuvat hajuihin ja makuihin kuin teksti päiväkirjan sivuille. Vuosien takaa tutun tuoksun haistaminen lennättää ihmisen oitis tuohon aikaan, paikkaan ja tunnelmaan. Sama pätee makuihin: päärynälimun maku vie minut välittömästi kesään 1997 ja kesämökkimme saunaan, kiitos Smurffien.Aistirajoitteiset kolme viikkoa opettivat minut arvostamaan aistejani. Lupasin itselleni maistella jatkossa ennakkoluulotta uusia makuja, kokeilla ja tuoksutella.