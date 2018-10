Kolumnit

Hävikkiä syntyy, koska ostaja haluaa tuoretuotteista parhaat

Asiakas runnoo tiensä valikoidakseen koriinsa leipäjuustoista kaksi jälkimmäistä pakettia. Etummaiset, oletuksella lyhyemmän päiväyksen tuotteet, jäävät tursottamaan rumasti kuin huojuva torni odottamassa pahaa-aavistamatonta seuraavaa asiakasta. Tai jäteastiaa.Arkinen näky nostattaa puhetta kahvipöydässä. Miettiäkö omaa vai koko kansan taloutta? Ostajan oikeus on valikoida tuoretuotteista parhaimmat, rahoilleen tahtoo parasta mahdollista vastinetta. Miksi maksaisi kalliilta tuntuvan hinnan kalasta, joka ei houkuta?Pitkä päiväys on järkisyy monen tuotteen kohdalla. Jos juuston kulutustahti on kokoonsa nähden hidas, on ennakoivaa valita pitkä päiväys. Mutta jos tuote on menossa pöytään ja todennäköisesti parempiin suihin jo saman illan aikana, onko sillä väliä, onko päiväystä jäljellä viikko vai viisi päivää?Tuoretta leipää ei voita mikään, mutta jos sen heittää aina joka tapauksessa suuhun leivänpaahtimen kautta, onko kyykkääminen alemmille koreille hyödyllistä muuten kuin pakarajumppana?Paistopisteen koriin jää pyörimään yksinäinen donitsi, koska kuorrutus on hieman kurtussa. Onko sen makukin vaillinainen? Maistuuko säilykepersikka huonommalta, jos sen etiketti on revennyt, vaikka purkki olisi vielä ehjä? Tai onko leikkele, jonka tarra on liimaantunut ruttuun, jotenkin epäkelpo tuote?Jos kaivan aina pisimmillä päiväyksillä leimatut tuotteet, onko oikein kauhistella elintarvikeliikkeiden hukkatuotemäärää? Voisiko kauppaostoksia tehdessään pohtia valintoja oman jääkapin lisäksi laajemminkin?Kalasataman uuteen kauppakeskukseen avattiin hävikkiruokakauppa, loistavaa! Koska meitä kuluttajia houkuttelee yltäkylläiset tuotepinot ja jokaiselle on oma maitovaihtoehtonsa, on lähes mahdotonta välttää kauppojen hävikkiä. Yritetään silti. Leipäjuustopaketti kerrallaan.