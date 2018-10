Kolumnit

Some on tehnyt meistä aidompia

Viime aikaisessa julkisessa keskustelussa sosiaalista mediaa on nimitetty ainakin yhteiskunnallisen keskustelun pilaajaksi, vihapuheeksi, ihmisten keskittymiskyvyn tappajaksi, ajanhukaksi ja kuplien vahvistajaksi. Näiden syytösten puolesta löytyy varmasti perusteita.



Englannin kielen ”to play a role” -ilmaisu on nerokas. Sanasta sanaan käännettynä ilmaisu tarkoittaa roolin näyttelemistä, ja englannin kielessä sillä osoitetaan jonkin asian tai henkilön tärkeyttä tai vähäpätöisyyttä suhteessa johonkin toiseen asiaan. Suomen kielessä saman voi kuulla kieleemme pesiytyneessä anglismissa, eli lainarakenteessa ”se ei näytellyt minkäänlaista roolia”.



Somea parjataan myös siksi, etteivät käyttäjät jaa siellä todellista kuvaa itsestään. Somessa sepitetään tarinoita auvoisista perhelomista, ja päivittäiset perintäkirjeet tai eritteiset nenäliinat eivät useinkaan löydä tietänsä julkiseen kuvafeediin. Tämä on muka suurikin ongelma. Aivan kuin ihmiset eivät muutenkin poseeraisi, manipuloisi totuutta ja näyttelisi enemmän tai vähemmän ammattimaisesti läpi ison osan elämäänsä. Ihmisten vuorovaikutusta tutkinut sosiologi Erving Goffman vertasi arkista ihmiselämää teatterin näyttämöön jo 1960-luvulla.



Sen sijaan some on tuonut aikaisemmin yksityisinä pidettyjä tai tukahdutettuja tunteita julkisuuteen. Viha, poru ja raivo eivät ole nykypäivän humputuksia, vaan tunteita, jotka korostuvat somessa, missä niiden esittäminen on turvallisempaa. Puhujan ei tarvitse kantaa välitöntä vastuuta sanojensa seurauksista. Some on tehnyt meistä aidompia. Toisin kuin tosielämässä, somessa saa olla sopimaton, jos siltä tuntuu.



Kirjoittaja on vapaa toimittaja.