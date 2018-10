Kolumnit

Merjat ja Tarjat, nuo uhanalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun isovanhempieni ikäpolvi syntyi 1900-luvun alussa, moni poika nimettiin Einoksi tai Väinöksi, tyttö puolestaan Martaksi ja Helmiksi. Muistan, kuinka lapsuudessani 60-luvulla vanhat naiset olivat aina Siiri-mummoja ja Ida-tätejä. Papparaiset taas Toivoja ja Aarneja.Jos joku olisi tuolloin ennustanut, että 30 vuotta myöhemmin kyseiset nimet trendaavat jälleen, sitä ei olisi uskonut kukaan. Ajatus Siiri-nimisestä tytöstä tuntui lähestulkoon absurdilta.Mutta niin vain 90-luvulta lähtien olemme todistaneet isovanhempiemme ja heidän vanhempiensa etunimien uutta tulemista. Pikkupojista alkoi vaivihkaa tulla taas Jalmareita ja Eliaksia, pikkutytöistä Amandoja ja Sofioita. Nimet sanomalehden sunnuntainumeron Syntynyt- ja Kuolleita-otsikoiden alla alkoivat hiljalleen muistuttaa toisiaan.Nimet siis kiertävät kehää? Väärin, eivät kaikki. Keskuudessamme nimittäin elää 50-60-luvulla syntyneiden naisten hitaasti harveneva joukko, joiden kohtalona on ollut syntyä ajanjaksona, jolloin ärrä-vikaisia ei armahdettu, eikä kovia konsonantteja kaihdettu. Puhun nyt Sirpoista, Merjoista, Pirjoista, Tarjoista, Virpeistä – meistä kansakoulun käyneistä, suurten ikäluokkien vanavedessä syntyneistä, joiden sorahtavat etunimet näyttävät hitaasti, mutta varmasti, katoavan, samalla sointuvammille tavuille tilaa tehden.Syntymävuotenani 60-luvun alussa Tarja oli toiseksi suosituin tytön nimi: se annettiin ensimmäiseksi nimeksi peräti 1612 kertaa. Kuluneella vuosikymmenellä Tarja-nimen on saanut vain 36 tyttöä, ja heilläkin se mitä todennäköisimmin on toisena nimenä (isoäidin mukaan, oletan). Tarja-tyttöjä ei enää ole, on vain Tarja-tätejä ja –mummoja.Eihän se nimi naistakaan pahenna, mutta kantajansa iän se voi kyllä paljastaa. Terveisiä vaan 60-luvulta, t. Tarja, Merja ja kumppanit.