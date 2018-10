Kolumnit

Nationalismi pääsee voitolle, jos unohdamme sivistyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona juttelin saarnaajan kanssa. Hän oli juuri kertonut pitävänsä Trumpin Israel-politiikasta. Saarnaaja tuntui edustavan kaikkea sitä, mitä Kallion hipsterit ja sivistyneistä eivät voi sietää, mutta jota kristillis-konservatiivis-nationalistiset piirit rakastavat.Maanantaina kävin Huuhkajien kotipelissä Tampereella. Suomi voitti Kreikan suvereenilla esityksellä 2–0 ja käytännössä varmisti lohkovoiton Kansojen liigassa. Hurmoksen suomalaisille tarjoilivat monikulttuuriset maalintekijät Pyry Soiri ja Glen Kamara. Katsomossa soi futiskansan kansallislaulu: Oi Suomi on niin ihana, on meillä sauna, viina ja kirves. Presidentti Sauli Niinistö siirtyi ensimmäisen jakson jälkeen herrain katsomosta fanien luo pohjoispäätyyn.Saarnaaja tiesi Israelista ja Lähi-idän tilanteesta todella paljon. Hän kertoi viime aikoina perehtyneensä myös Euroopan historiaan ja huomanneensa, ettei Euroopassa ole oikeastaan koskaan ollut näin pitkää rauhan aikaa. Täytyy myöntää, että yllätyin, kun hän kiitteli rauhasta Euroopan Unionia, joka on tähän asti pystynyt pitämään pahimman sotien aiheuttajan eli nationalismin kurissa. Saarnaajakin oli hyvin huolissaan viime vuosina nähdystä nationalismin noususta.Huuhkajien pelissä, täynnä kansallista intoa, mietin miten erottaa terve, valtioiden olemassaolon kannalta välttämätön kansallistunne nationalismista. Voisiko vastaus olla itseironia? Oi Suomi on – hymnissä leikitellään suomalaisuuden vähemmän mairittelevilla piirteillä. Sotien jälkeen traumatisoituneet veteraani ajoivat perheensä juovuksissa kirveen kanssa lumihankeen. Laulu, joka sisältään näin paljon itseironiaa on hyvin todennäköisesti vapaa nationalismin kahleesta, varsinkin silloin, kun sitä lauletaan uussuomalaisille maalintekijöille.Oppikaamme saarnaajalta ja futisfaneilta: nationalismi pääsee voitolle, jos otamme itsemme liian vakavasti ja unohdamme sivistyksen.