Klassikkoelokuvia ei enää niin vain löydä katsottavaksi

Vierailin Roomassa Cinecittan legendaarisilla elokuvastudioilla, joissa on kuvattu lukuisia klassikkoelokuvia. Kotiin päästyäni halusin katsoa kotisohvalla italialaisia klassikoita: Fellinin Amarcordia, La Stradaa, Casanovaa ja vastaavia. Mutta mistä niitä löytää?Kymmenen vuotta sitten marssin vastaavassa tilanteessa Kampin Makuunin alakertaan. Myös Fredrikinkadun Compact Video oli taannoin oiva paikka etsiä klassikoita. Kirjastojen VHS-valikoima oli mainio, etenkin kotimaisten klassikoiden osalta.Videovuokraamot ovat yksi toisensa jälkeen lopettaneet toimintansa ja ajettu alas. Tai sitten ne ovat muuttuneet karkkikaupoiksi. Elokuussa kerrottiin Makuunin konkurssista.Vuokraamoiden ahdinkoon on tietysti syynä katsomistottumusten muutokset. Elokuvia on saatavana Netflixin ja HBO:n kaltaisista suoratoistopalveluista, eikä enää tarvitse lähteä räntäsateessa palauttamaan videoita vuokraamoihin. Kaikki hoituu kätevästi kotisohvalta.Netflix on erinomaisen helppo ja halvahko palvelu, josta itsekin katson paljon sarjoja. Mutta jos haluaa katsoa vanhoja klassikkoelokuvia, on valikoima lähes olematon. Kun valitsee kategoriaksi klassikot, voi katsoa Breakfast Clubin tai Indiana Jonesin. Turha kuvitellakaan, että listalla olisi italialaisia neorealismin klassikoita. Youtubesta saattaa löytyä joitain vanhoja elokuvia, mutta se on luojan hallussa, millä kielellä ne on tekstitetty, jos on lainkaan.Kuka toisi klassikot jälleen meidän ulottuvillemme? Kavi eli ex-elokuva-arkisto hoitaa oman osansa ja mielenkiinnolla odotan uuden teatterin avautumista Oodiin.Olisiko elokuvakerhoilla tilausta? Nyt syksyllä uutisoitiin, miten Järvenpäässä elokuvakerhon liput menivät kuumille kiville. Uskon, että sama voisi tapahtua Helsingissäkin.