Kaupunkipyörät löytyvät harmittavan usein väärästä paikasta

Marraskuu koittaa, ja katujenvarsilta on jälleen aika kerätä pois keltaiset kaupunkipyörät ja pyöräasemat. On siis tilinpäätöksen aika.Pyöriä ja asemia on jo niin paljon, että etenkin Helsingin kantakaupungissa niistä on tullut kiva vaihtoehto muulle julkiselle liikenteelle ja kävelemiselle. Koko kaudesta maksavien määräkin kasvoi tänä vuonna reippaasti noin 49 000:een.Suosio kertoo tiheästä asemaverkostosta ja palvelun mielekkyydestä, mutta sillä myös kääntöpuolensa. HKL ei ehdi tasata pyöriä asemien välillä. Aamuisin pyöräasemat tyhjenevät Helsingin kantakaupungin laidoilta, iltaisin keskustasta.Pyöriä käytetään siis etenkin työmatkaliikenteeseen. HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen vahvistaa havainnon: ruuhkahuiput ovat työmatkatunteina ja etenkin aamuisin, jolloin suunta on kohti keskustaa. Vilkkaimmat pyöräasemat sijaitsevat päärautatieaseman ympäristössä ja Kampissa sekä Ruoholahdessa ja Sörnäisissä.Vuosi sitten ajelin pyörillä satakunta matkaa kesäkauden aikana. Tänä vuonna oli tarkoitus ajaa enemmänkin, kun esimerkiksi matkat töistä sählyvuoroon oli tarkoitus tehdä kaupunkipyörällä. Kävi kuitenkin niin, että käytin pyöriä entistä vähemmän. Telineet olivatkin usein tyhjiä, koska halusin pyörän käyttööni samaan aikaan kuin kaikki muut.Vaikka HKL kehittää pyörien tasausta jatkuvasti ja on esimerkiksi luonut tasaustarvetta ennakoivan sovelluksen, pyöriä on liian vähän ja ne ovat väärissä paikoissa väärään aikaan.Ensi vuonna tilanne muuttuu jälleen. Asemaverkosto laajenee Oulunkylä–Puotila-akselille, ja tulee lähes tuhat lisää pelkästään Helsinkiin. Vilkkaimpien alueiden pyöräasemille tulee lisää pyöräpaikkoja ja tasausta kehitetään edelleen.Pyörien suosio siis tuskin ainakaan laantuu, joten ruuhkahuippuina asemat ovat ikävän usein tyhjinä myös ensi vuonna.