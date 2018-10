Kolumnit

Hyvien uutisten jakaminen lisää toiveikkuutta

Somessani on usein toksinen tunnelma. En tiedä, minkä algoritmin uhriksi olen joutunut, mutta eniten näkyvyyttä tuntuvat saavan öyhöttäjät, tahallaan väärinymmärtäjät ja päättömiä juttuja huomion takia tviittailevat poliitikot.Kohuja saisi useammin syntyä hyviksistä. Järjestöistä, jotka tekevät työtään ilman että monikaan siitä tietää, rohkeista ja hyväsydämisistä yksilöistä, jotka auttavat kaikessa hiljaisuudessa.Esimerkiksi seuraavia juttuja voisi päivitellä suureen ääneen ja porukalla.Norpat. Niitä on Saimaalla enemmän kuin viime vuonna ja tämä on vapaaehtoisten ansiota. Ihmiset ovat kolanneet hylkeille pesäkasoja, ja vähälumisina talvina lunta on kannettu jäälle jopa käsin, jotta eläimet pääsisivät pesimään.Kirjeet. Torniossa niitä tehtailtiin vastikään käsin lähes 900 kappaletta paikallisten vanhusten iloksi. Tempauksesta innostuivat erityisesti koululaiset. Kuka voi väittää, että mukelot osaavat vain whatsapata?Nuoret. 16-vuotiaan Samu Kempin ansiosta ongelmien kanssa painiville nuorille on tarjolla matalan kynnyksen vertaistukea. Kempin Instagramiin perustamassa Apua nuorille -palvelussa on vastattu tuhansiin avuntarvitsijoiden viesteihin. Viestiä on tullut presidentiltäkin, kiitoskirjeen muodossa.Samanlaisia juttuja olisi vaikka kuinka. Vapaaehtoiset kutovat lapasia ja jakavat vaatteita asunnottomille. He ovat ystävänä maahanmuuttajaäideille, keräävät joululahjoja vähävaraisille ja organisoivat ilmastotempauksia.Kun media täyttyy hyödyttömästä vääntämisestä ja valheellisesta tiedosta, jää lukijalle helposti sellainen kuva, että asiat eivät parane. Siksi meteli pitäisi useammin nostaa sankareista, jotka uhraavat vapaa-aikansa onnellisemman elämänmenon puolesta.