Kolumnit

Rannekellot tulivat takaisin, ja se on hyvä asia

Tapasin viikko sitten entisiä kollegoja, 12 ilmaantui paikalle. Ilta oli rattoisa ja juttua riitti. Valomerkin tultua yksi meistä viidestä jäljelle jääneestä havahtui ja nosti hihaansa: ”Katsokaas!” Mies kertoi, miten hän yli 20 vuoden tauon jälkeen oli alkanut taas käyttää kelloa ja ranteessa komeilikin nyt sporttinen ajannäyttäjä. Innostuimme muutkin esittelemään kellojamme. Kävi ilmi, että tarkistamme kaikki ajan ranteestamme, emme enää kännykästä.Seuraavana päivänä joku kysyi Facebook-ryhmässämme, oliko kukaan ottanut illan aikana kuvia. Ei ollut. Seurueen huomio oli ollut muualla kuin puhelimissa, koko illan.Olen monesti kolumneissani murehtinut älypuhelimien kasvavaa valtaa arjessamme. Viimeksi vuosi sitten pohdin, pitäisikö meidän jo tajuta huolestua, jos kerran Piilaakson teknologiapomotkin ovat ongelmaan heränneet. Ja todellakin, viime kuukausina olen alkanut nähdä hentoja signaaleja siitä, että ehkä näin on tapahtumassa. Lievä someväsy ja rannekellojen uusi suosio eivät ole ainoa merkki, myös herätyskellot tekevät paluuta. Kun muutama vuosi sitten yritin ensimmäisen kerran karkottaa puhelinta pois makuuhuoneestani (heikolla menestyksellä), valinnanvaraa ei kaupoissa ollut ja olin pakotettu ostamaan aivan liian monimutkaisen kelloradion. Nyt tarjonta on jo ihan toista.Oma henkilökohtainen taisteluni sitä vastaan, että älypuhelin on etäännyttänyt minut erityisesti kirjoista, sai minut äskettäin hankkimaan Kindle-lukulaitteen. Ajattelin, että yhdessä herätyskellon kanssa se syrjäyttäisi lopullisesti kännykän yöpöydältäni. Vielä tuo ei ole toteutunut. Sen sijaan tehokkaammaksi on osoittautunut päätös ladata äänikirjasovellus puhelimeeni. Kahden viikon aikana olen kävellessäni, kotitöitä tehdessäni ja automatkoilla kuunnellut jo viisi kirjaa. Olen kesyttämässä puhelintani.