Kolumnit

Raimo Ilaskivi kaipaisi lisää elämää Töölöntorille

Palataan vuoteen 1938. Kymmenvuotias pikkupoika oli vanhempiensa ja siskonsa kanssa ensi matkalla Helsingissä. Korkeasaaressa oli käyty, Kappelissa syöty jäätelöt ja sitten Pohjois-Esplanadia pitkin eteenpäin. ”Katso, Mannerheim” – äitini nykäisi ja osoitti silloisen Westerlundin musiikkikaupan ovesta kohti kadulla odottavaa autoa astuvaa herrasmiestä, auton ovea sotamies piti avoinna. Mies vilkaisi ja hymyili, kuuli kai huomautuksen. Tapaaminen jäi mieleen.Sota oli ohi, vuodet vierineet, ikää karttunut. Tulivat opiskeluvuodet ja sitten työpaikat. Asunto löytyi todellisella kiertomatkalla ympäri kaupungin välipysäkkeinä Käpylä, Punavuori, Pohjois-Haaga, Niemenmäki, Kuusisaari, kaupunginjohtajan virka-asunto Aleksanterinkadulla, Munkkiniemi ja lopuksi Töölö, Runeberginkatu Töölöntorin nurkilla. Tänne on asetuttu, liekö sitten määränpää ennen Korkeimman kutsua.Ei Töölö ihan tuntematonta aluetta aiemminkaan ollut. Moni tuttava asui täällä, Adlonissa oli käyty elokuvissa, Töölöntori tuntunut mukavalta keitaalta. Piakkoin, ei tosin aivan kohta, kymmenen vuotta näillä nurkilla tulee täyteen.Ja koettiinhan sen nurkilla pieni episodikin. Oli vappu, liekö ollut 1990-lukua. Torilla oli Kokoomuksen vappujuhla ja olin ottanut vastaan kutsun puhujaksi. Parkkipaikkaa autolle ei tahtonut löytyä mistään, joten Kivelänkadun varteen sen jätin. Poistuessani tuulilasia koristi se muovikuoreen pistetty valkoinen muistutus, maksakaa betala, kuten raitiovaunuissa kehotettiin silloin, kun vielä rahastaja istui takaoven suussa järjestystä pitämässä ja maksua vaatimassa.Ihanteellinen asuinalue, totesimme muuttaessamme. Raitiovaunu- ja bussipysäkit muutaman askeleen päässä, kaupat, kampaamot, pesulat, ravintolat Mamma Rosasta ja Tokyosta alkaen aivan kodin tuntumassa, apteekki ja pari kahvilaa kadun toisella puolella. Alkoon joutuu sentään kävelemään torin toiselle puolelle, kuten tuttava vitsaili.Ja sitten Töölöntori, kaiken keskipiste! Kesällä viihtyisä keidas kahvitelttoineen sekä vihannes- ja marjatiskeineen, mutta muutoin elvytystä kaipaava. Töölönkadun parkkihalli on tervetullut, mutta kaikkia pysäköintimahdollisuuksia se ei saa viedä. Torille mahtuisivat hyvin leikkikeitaat lapsille, pikku lava musiikkia varten, jotakin muuta syksyn pimeyttä ja varhaiskevään tuloa elvyttävää.Kotiseutu se on, Töölö!