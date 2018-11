Kolumnit

Helsingin hieno mäkihyppyhistoria päättymässä

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Herttoniemen hyppyrimäki aiotaan purkaa. Siihen päättyy mäkihypyn pitkä historia Helsingissä, josta koko laji on alkujaan levinnyt Suomeen.Suomen ensimmäiset mäkihyppykisat käytiin Katajanokan kallioilla vuonna 1886. Norjalainen insinööri Christian Nielsen voitti mittelön. Katajanokka oli stadilaisen talviurheilun keskus ja kaupungin silmäätekevät istuivat palkintoraadissa ja jakoivat läheisessä ravintolassa voittajille jetonkeja ja juomasarvia.Katajanokalta kisat siirtyivät Alppilaan, jonne rakennettiin kaupungin ensimmäinen varsinainen hyppyrimäki vuonna 1905. Siitä hypättiin nykyiseen Alppipuistoon. Kun Alppilan mäki kävi pieneksi, rakennettiin Herttoniemeen hyppyri 1930-luvulla.Kaupunkiaktiivi Pauli Salorannan johdolla valmistui muutama vuosi sitten nettiin kartta, jonne on merkitty kaikki Helsingissä olleet hyppyrimäet. Se löytyy hakusanalla Stadin hyddat ennen ja nyt. Kartta todistaa, miten elinvoimainen mäkihyppykaupunki Helsinki on ollut. Hyppyrimäkiä oli Kaivopuistossa, Käpylässä, Maunulassa, Meilahdessa ja kymmenissä muissa paikoissa.Herttoniemi on pitkään sinnitellyt kaupungin ainoana mäkihyppykeskuksena, mutta nyt senkin taru on lopussa. Herttoniemeen jää vielä kaksi juniorimäkeä, mutta aikuisten K46-mäki todettiin kuntotarkastuksessa niin huonoksi, ettei sitä kannata edes korjata. Se on päästetty rapistumaan ja viimeiset pari vuotta se on ollut käyttökiellossa.Ei vaaralliseen mäkeen ketään voi päästää, mutta uuden rakennelman voisi pystyttää. Uuden hyppyrimäen rakennuskustannuksiksi on arvioitu 300 000 euroa. Se on pähkinöitä kaupungin budjetissa. Vaikka ilmastonmuutos on ajanut mäkihypyn vaikeuksiin Etelä-Suomessa, niin pelkästään perinteitä kunnioittaen Helsinki ansaitsisi oman hyppyrimäkensä.