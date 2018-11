Kolumnit

Valtio, auta urheiluseuroja tuottamaan onnellisia lapsia

Se miestä väistämättä syö, leikistä kun tulee työ, lauloi Pauli Hanhiniemi. Säe ei kerro junioriurheilusta, mutta kuvaa sitä osuvasti. Hanhiniemen kollega, Egotripin laulaja Mikki Kauste kertoi tiistaina Ilta-Sanomissa 12-vuotiaan poikansa kohtelusta jalkapallojoukkueessa. Kilparyhmässä pelannut poika oli pudotettu joukkueesta ilman suurempia selityksiä.Pudotus on lapselle todella kova paikka. Hänelle käytännössä sanotaan, ettet pääse enää leikkimään kavereidesi kanssa, koska et ole tarpeeksi hyvä. Kyllä, leikkimään, sillä sitä urheilu joskus oli. Ilta-Sanomien jutussa kyseenalaistettiin se, onko pudottaminen huippujalkapallon näkökulmasta järkevää. Sen voin sanoa, että lapsen kehityksen kannalta se ei taatusti ole.Jalkapallo- ja jääkiekkoseuroissa on nykyään paljon hyvää. Olosuhteet ovat loistavat ja äiti- ja isivalkut ovat vaihtuneet osaaviin ammattivalmentajiin. Seuroissa on myös runsaasti niin fiksua väkeä, että he pohtivat päänsä puhki, kuinka sovittaa yhteen lasten etu ja huippu-urheilun vaatimukset.Urheilun rakenteet tekevät kuitenkin työtään lapsia vastaan. Seurojen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyviä pelaajia, joita voi sitten jonakin päivänä myydä eteenpäin. Tämä ei toki koske kaikkia seuroja, mutta se vaikuttaa kaikkiin, koska jokaisen on pysyttävä kilpailussa mukana.Valmentajat tietenkin haluavat lapsen parasta, mutta heille maksetaan mahdollisimman hyvien pelaajien tuottamisesta. Tilanne on sama kuin ympäristön tilasta huolestuneella yritysjohtajalla, jolle maksetaan osakekurssin maksimoinnista.Markkinahäiriön voi korjata vain yhteiskunta. Se tukee urheiluseuroja merkittävillä summilla. Siksi sen pitäisi velvoittaa seurat tuottamaan onnellisia ja terveitä lapsia, joiden liikuntaharrastus jatkuu kiikkustuoliin saakka.