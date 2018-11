Kolumnit

Stressaava pörinävehje on enimmäkseen hyödyllinen

Älypuhelinten vaaroista puhutaan paljon. Piippausten tahtiin hyppiminen stressaa aivoja. Keskittymiskyky ja parisuhde hiipuvat. Pahimmassa tapauksessa pahaisen somettajan lapsetkin joutuvat korpin kynsiin.Myönnetään, skrollailuun menee joskus enemmän aikaan kuin piti eikä hivellyslaitteiden keksijöiden koukuttamisjuonia ei ole vaikea käytännössä huomata. Erityisesti lapsille on yltäkylläisen viihdetarjonnan keskellä ollut pakko opettaa ajankäytön hallintaa ihan eri tavalla kuin ennen.Tästä huolimatta poloista apparaattia tekee mieli puolustaa.Liikuntasovellukset esimerkiksi ovat jo vuosia piiskanneet kilpailuhenkisen mutta laiskan ruhoni lenkille useammin kuin mikään moraalisaarna keskivartalolihavuudesta.Olisin myös hukassa ilman Google Mapsia ja käännösohjelmia. Sielläkin yhdessä espanjalaiskylässä selvittiin ummikkoina, kun kahvilan ruokalista muuntui englanniksi kännykän käänteessä.Sittemmin olen ottanut espanjan alkeet haltuun, päivittäisellä sovelluksen näpräämisellä tietenkin.Lapseni on oppinut lukemaan pelaamalla. Hän on saanut mallin lukevaan elämäntapaan kodissa, missä vanhemmat nappaavat tämän tästä ajankulua virtuaalisesta kirjahyllystä.Kännykän paikannin soi huojennuksen, kun eskarilainen päätti vähän seikkailla ja innostus peleihin kuroo yhdellä tökkäisyllä umpeen isovanhemman ja lapsenlapsen 60 vuoden ikäeron.Digihaittoja ei sovi vähätellä, mutta onneksi niitä voi ehkäistä. Aivotutkija Mona Moisala esimerkiksi neuvoo karsimaan tietoisesti digitaalista hälyä. Alati pörisevät notifikaatiot pois ja puhelin esiin vain tarvittaessa.Seuraava askel on vaatia kaikkien niiden mahtavien sovellusten kehittäjiltä ihmis­ystävällisempiä käyttöliittymiä.