Kolumnit

Jouluna ei kannata kiiruhtaa rauhoittumaan

Julistustekstin tarkoittama harras joulujuhla tuntuu ajatuksen tasolla vielä kaukaiselta. Kauppakeskuksiin ei oikein uskaltaisi mennä ja pitkien vapaiden vuoksi monilla työpaikoilla tehdään nyt ennakoivasti pitkää päivää. Veronpalautuksilla sähköistetty yhteiskunta kuhisee, eikä se nykyaikoina mene kokonaan kiinni edes jouluna.Lisäksi kunniallisen väen kuulu potea joulustressiä ja riittämättömyyden tunnetta: hyvä ihminen valmistaisi laatikot ja rosollin itse, hankkisi eteisen pöydälle amarylliksen, siivoaisi vielä vähän perusteellisemmin ja olisi muistanut lähettää joulukortit ennen keskiviikkoa, jonka jälkeen ne ehtivät perille vain kalliimmalla merkillä.Varsinaiset pyhäpäivät pitää puolestaan aikatauluttaa niin, että ehtii joulukirkkoon, joulusaunaan, sukuloimaan sekä polttamaan takassa puita niin, että muistaa avata joulupukille oven tasan kello 18.25. Äh, aattoaamuna unohtui kuitenkin katsoa Lumiukko ja joulurauhan julistus – löytyvätköhän ne Yle Areenasta vielä tapanina?Joulu on suomalaisille selvästi tärkeä juhla. Mikään muu kalendaarinen tapahtuma ei saa yhtä monia käyttämään niin paljon rahaa ja vaivaa tehdäkseen suurin piirtein samoja asioita suurin piirtein samalla tavalla. Erityisesti yhtenäiskulttuurin murenemista sureville joulu on varmasti hienoa aikaa.Aikamme kuitenkin osoittaa merkkejä murroksesta. Yhä useampi on jouluna töissä tai ei vietä joulua ollenkaan. Osa vastustaa joulua sen kaupallistumisen vuoksi, toiset vierastavat kristillisiä juhlia yleisesti. Joukossamme on myös paljon heitä, jotka joutuvat viettämään joulunsa yksin, vaikka eivät haluaisi.Joulu onkin jälleen yksi hyvä hetki suhtautua itseensä ja muihin ymmärtäväisesti. Toivottavasti jokainen saa viettää omannäköisensä joulun.